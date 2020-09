Nije loše krenulo za naš tenis na ATP 250 turniru u Kicbilu, nakon velikog razočarenja sa US Opena. Posle odigranih mečeva prvog kola Srbija u drugom, ima (sva) tri predstavnika.

Poslednji koji je prošao u drugu rundu je Laslo Đere i to na koji način! As iz Sente je odigrao dva i po sata dugačak, veoma napet meč sa nekada 17. reketom sveta, Albertom Ramos-Vinjolasom i slavio u tri seta, s rezultatom 6:1, 3:6 i 7:6 (2) iako je bio blizu poraza.

Odmah na početku susreta as iz Sente je došao do prednosti brejka i nije se tu zaustavio prosto oduvavši daleko iskusnijeg protivnika sa trenera. U drugom delu meča odigrala se velika bitka iz koje je kao pobednik izašao Španac. A onda se u odlučujućem delu ove pravog mačevalačkog dvoboja odigrao pravi triler.

Ramos – Vinjolas je nekako došao do brejka viška, ali kada je servirao pri vođstvu 5:4, i kada se činilo da je sve gotovo Đere je odigrao tvrdo i pametno vrativši egal. Već tada je bilo jasno da je time stekao značajnu psihološku prednost i da će pre on slaviii ako dođe do taj-brejka. I tako je i bilo pošto je u njemu Laci protivniku prepustio samo jedan gem.

Treba podsetiti da je ovo Đereu treći meč u Kicbilu, pošto je zbog pada na ATP rang-listi morao da prođe kvalifikacije. Naš reprezentativac će se u narednom kolu, ujedno i osmini finala sastati sa fantastičnim mladim italijanskim asom, Janikom Sinerom pošto je ovaj bez većih problema u dva seta savladao danas 17 godina starijeg Nemca, Filipa Kolšrajbera.

Ujedno, narednog protivnika danas je dobio i Miomir Kecmanović, jučerašnji pobednik nad čuvenim Keijem Nišikorijem. U očekivano napetom duelu dva Australijanca, Džordana Tompsona i Džona Milmana bolji rezultatom 6:3, 4:6 i 7:6 (2) bio je prvonavedeni. Isto tako i Dušan Lajović, koji još nije igrao na turniru pošto je bio slobodan u prvom kolu, što je samo jedan od benefita kada ste treći nosilac na manjim takmičenjima, saznao je ime prvog oponenta. A to je kvalifikant Janik Hafmanm, Nemac koji je pomalo neočekivano savladao Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 7:5 i 6:2.