Novak neće tako lako predati tron: Đoković na listi učesnika Indijan Velsa

Izgleda da je Novak Đoković rešio da se bori za prvo mesto na ATP listi do kraja godine, da pored još jednog teniskog rekorda ukleše svoje ime.

Posle bolnog poraza od Danila Medvedeva u finalu US opena najbolji teniser sveta je u afektu pred novinarima rekao da ne zna gde će igrati posle toga niti da li će uopšte igrati do kraja godine. Međutim, izgleda da je to bilo samo to – trenutna reakcija na poraz i ništa više.

Jer, prema zvaničnom spisku učesnika za masters u Indijan Velsu, koji će se igrati od 7. do 17. oktobra, nalazi se i Novakovo ime. Tu je ceo teniski vrh, gledajući nepovređene igrače, pa su pored Đokovića i Medvedev, Zverev, Beretini, Cicipas...

Turnir u Indijan Velsu je jedan od poslednjih velikih do kraja sezone, ostali su posle njega masters u Parizu i završni masters, pa će označiti i početak velike borbe Đokovića i Medvedeva za prvo mesto na listi na kraju godine.

Sve je na Novakovom reketu, od njega najviše zavisi, jer ima 1.558 bodova više na ATP listi i 1.990 bodova više u ATP trci, tako bi Medvedev morao žestoko da se potrudi i osvoji mnogo toga u finišu sezone, da bi preskočio Đokovića na poziciji broj jedan.

Srpski as je imao do sada sjajnu godinu, osvojio je tri grend slema, oborio rekord po broju nedelja na prvom mestu, a do kraja mu je ostalo da proba da postane i rekorder po broju godina koje je završio na tronu. Sada po šest imaju on i Pit Sampras.

Još jedan rekord koji bi Đoković mogao da ima na oku je broj titula na završnom mastersu. Vlasnik najviše trofeja je Federer – šest, dok je Novak stao na pet. Poslednji put kada je trijumfovao na tom finalnom turniru sezone bila je 2015. godina.