Pakleno je teško pobediti Novaka Đokovića. Poneko uspe da mu uzme set, retko ko dva, ali da ga neko savlada na grend slemu, za to je zaista potreban epski napor.

Danas je Denis Kudla uspeo da nateran najboljeg tenisera sveta da uloži ekstra napor u trećem setu, ali pitanje pobednika nikada se nije postavljalo.

Posle trijumfa, pitali su Đokovića na terenu kako je uspeo da izvuče i treći set, da još jednom napravi preokret, po kojima je postao prepoznatljiv.

„Mislim da bi to trenalo da bude zaštitni znak svakog sportiste. To uvek pokušavate da uradite, pogotovo na najvećem turniru na svetu, što za mene Vimbldon jeste. O njemu sam sanjao od malena. Čestitam Kudli, on je sjajan momak i na terenu i van njega, nije imao ni sreće u taj brejku, opustio se i ja sam našao način da pobedim“, ispričao je Novak.

Na pitanje odakle mu u 34. godini takva životinjska glad za pobedama, Đoković je uzvratio:

"Mislim da su to geni. Odrastao sam u teško vreme za moju zemlju, pa za mene i moju porodicu neuspeh nikada nije bio opcija. Uvek smo pronalazili načine da preživimo. To je ojačalo moj karakter, a deo toga dolazi od toga što sam mnogo vremena proveo trenirajući na planini sa vukovima i deo te energuje sam preuzeo“.

Naredno kolo je osmina finala, koju će Novak igrati 55. put na grend slemovima.

„Nikad ne razmišljam o tome. Sve mora da se zasluži, a ja imam holistički pristup prema životu, pa sve što uradite van terena ima uticak i na teren. Ne računam svaki broj, svaki rezultat, to je posao mojih agenata. Ja se trudim da budem u sadašnjosti, iako zvuči kao kliše“, poručio je Novak Đoković.

Vikend odmora, pa u ponedeljak ponovo na teren...