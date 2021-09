Bio je Novak Đoković graciozan u teškim trenucima kada je izgubio na Olimpijskim igrama. Biranim rečima je i tada govorio o Aleksandru Zverevu, pokazavši da je sportsmen kakav se retko rađa.

Iako je jutros ostao bez šansi da osvoji grend slem, Zverev je na isti način uzvratio Đokoviću, pokazavši da ni njemu maniri nisu strani.

„Verujem da će Novak u nedelju osvojiti turnir. Ako pogledate sve, on je Najveći svih vremena“, rekao je Zverev posle poraza.

Priznao je Nemac da nije oduševljen kada mora da ukrsti rekete sa najboljim na svetu.

„Na mentalnom planu, Đoković je najveći ikada. Kada se meč lomi, voleo bih da je sa druge strane mreže bilo ko drugi, samo ne on“.

Veruje Zverev da je bio blizu i u Njujorku da savlada Đokovića.

„On i ja smo verovatno među trojicom najboljih igrača na svetu. Teško je kada se izgubi, ali mislim da je meč mogao da ode i na drugu stranu. Međutim, otišao je na njegovu, kao što se to obično dešava. Obojica smo ostavili sve od sebe na terenu. Drugi brejk u petom setu je bio neverovatno nesrećan za mene, ali Novak je broj jedan sa razlogom. Servirao je stvarno dobro kod brejk loptu i to je bila velika razlika ovog puta“, istakao je Aleksander Zverev.