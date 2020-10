Očekivano, Novak Đoković se deseti put plasirao u polufinale Rolan Garosa. Protivnik je bio inspirisani Pablo Karenjo Busta, a daleko od toga da je prvi reket sveta čitavim tokom meča igrao najbolji tenis, naprotiv. U prvih sat vremena Španac je prikazao kvalitetniju igru, a uprkos brojnim problemima koji su mučili Novaka, protivnik je na kraju morao da mu čestita.

“Nije počelo dobro, bilo je nekoliko problema, ne samo vrat, ali ne bih išao u detalje. Da ne bude da se sada žalim, on je bio set i po bolji. Nisam dobro napadao loptu, niti sam bio komforan na terenu, a on je sjajno kreirao udarce. Videli ste i sami koliko sam kažnjavao sam sebe, udarao se, ali ovo posle 15 godina karijere ne preporučujem nikom! Nemojte to da radite”, rekao je Novak.

Međutim, kada je uhvatio prepoznatljivi ritam, Karenju Busti nije bio dovoljan ni vrhunski tenis koji je demonstrirao.

“Našao sam ritam u drugom setu, suočen sam bio i sa brejk šansama, ali sam uspeo da napravim brejk i nekako okrenem meč. Ponovo sam bio suočen sa brejk loptama, ali sam ih i propuštao. Ovo su oni mečevi u kojima presuđuje svega nekoliko poena. Zaista sam zadovoljan što sam pronašao način da pobedim”, obrazložio je osvajač Rolan Garosa iz 2016. godine.

U prvom setu Novak je imao svega 40 odsto ubačenog prvog servisa, na startu drugog suočavao se sa brejk loptama, ali sijaset puta nas je navikao da kada je najteže, demonstrira najveću pribranost i strpljenje.

“Morate biti strpljivi, aktivni u igri, da dobro reagujete. U prvom trenutku nisam imao dobar odgovor, ali i vreme je bilo tako da kad ste sa jedne strane imate pomoć vetra u leđa. Lakše vam je da servirate, ali sve u svemu, bio je to meč u kojem smo se jako borili od početka do kraja. Delovalo je većim delom meča kao jurenje mačke i miša, samo jedan udarac je mogao da presudi ko će pobediti”, objasnio je Đoković.

U borbi za finale očekuje ga meč sa Grkom Stefanosom Cicipasom i nema sumnje da je još bolje što se pre same završnice našao neko ko će ozbiljno preznojiti i namučiti srpskog tenisera.

