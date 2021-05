Mučio se Novak Đoković u prethodnoj rundi sa malo poznatim Nemcem Matsom Moraingom, ali ga je ipak savladao sa 2:0 (6:2, 7:6) i zakazao četvrtfinalni duel sa Federikom Korijom. Argentinac nije imao priliku dosad da se susretne sa prvim reketom sveta, a prvo iskustvo neće pamtiti po dobru. Počistio ga je najbolji teniser planete na Dorćolu, uz samo jedan izgubljen gem i to za manje od sat vremena - 2:0 (6:1, 6:0).

Izgubio je Novak prvi poen u meču, ali to nije bila najava velikog iznenađenja. Odmah je doveo stvari na svoje mesto, vezao četiri poena i poveo sa 1:0 u gemovima. Usledio je i brejk, ali posle velike borbe: sjajan slajs srpskog tenisera kojim je došao do 15:15, usledio je novi poen, a onda dobar drop šot Argentinca. Imao je Đoković potom i brejk loptu, ali je nije iskoristio. Par puta je Korija servirao za gem, ali mu Đoković nije dozvoljavao da izjednači. Došao je do druge brejk lopte i iskoristio je. Ubrzo je poveo i sa 3:0 u prvom setu, posle kojeg je stigao i drugi brejk. Činilo se da će Korija biti počišćen.

Ipak, ponešen velikim vođstvom Gaučos je uzvratio brejkom i došao do prvog gema na meču. Dokazao je da u njemu ima borbe, ali ubrzo je postalo jasno da to nije dovoljno. Uozbiljio se Novak i po treći put oduzeo servis protivniku (5:1), a onda rutinski odservirao za 1:0 u setovima.

U narednom setu je izgledalo kao da se Argentinac predao, ali daleko od toga da je odustao. Jednostavno, razlika je bila prevelika. Čini se da se početkom drugog seta prvi reket sveta tek zagrejao, pa je počeo da pogađa šta god naumi i lagano je nizao poene. Mučio se Korija na servisu, na kraju je osvojio svega pet poena iz drugog. Poen za poenom, brejk za brejkom i Novak je za 57 minuta stigao do pobede.

U polufinalu će igrati sa boljim iz duela između Dušana Lajovića i Andreja Martina (15.25).