Danil Medvedev se prisetio prvog susreta sa Novakom Đokovićem, prisetio se prijatnog razgovora sa prvim reketom sveta dok je on sam još bio van 500 na ATP listi. Novak je uzvratio prijateljskim rečima, uveravanjem da će stići i taj prvi grend slem. Mada, ne možda baš odmah... Jer prvo mora da u penziju ode najbolji na svetu, danas bez sumnje Đoković glavom i bradom.

“Danile, sjajan si momak, sjajna osoba. Nekada smo se više družili dok smo trenirali u Monaku. Lepo je od tebe čuti da dobro misliš o meni. Veliki si prijatelj van terena, na terenu jedan od najtežih protivnika koje sam ikada imao“, počeo je Đoković pre no što je okrenuo na šalu.

A u svakoj šali, kako ono kažu, i pola istine.

“Pitanje je samo trenutka kada ćeš osvojiti prvu grend slem titulu. Samo, ako bi mogao da se strpiš i sačekaš još koju godinu“, rekao je Novak sa osmehom na licu i nasmejao i Danila i sve druge u Rod Lejver areni.

O njoj posebno.

“Hvala ovom terenu. Hvala Rod Lejver areni. Volim te svake godine sve više. Ljubav se nastavlja“.

Zahvalnost naravno i porodici, kompletnom timu, navijačima. Svi su oni učinili da se Đoković oseća skoro pa nepobedivo.

“Čak i kada se Medvedev vratio posle 0:3, osećao sam da im kontrolu nad mečom. Nisam mu dao drugi pogled, on voli da igra u ritmu, ima sjajan servis, a ja sam mu dao njegov lek. Pride, ritern je bio mnogo važan, mislim da je imao samo pet ili šest asova, čitao sam mu servis, anticipirao gde će“, zadovoljan je Novak.

Posebno posle svega što je ove godine doživeo u Melburnu. On napada zapadne štampe zato što se borio za interese svih tenisera zaključanih u karantin, pa do one povrede u meču sa Fricom...

“Emotivno jedan od najtežih turnira. Zaključao sam sebe u školju, nisam dozvolio da ništa sa strane utiče na mene. I sebe sam iznenadio kako sam uspeo da se oporavim i pripremim. Ali sada mi treba pauza“.

I na kraju još jednom o novoj generaciji lidera svetskog tenisa... Koja nikako da dođe, iako joj se mnogi nadaju. Govorio je Novak o tome i pred finale, pa sada opet.

“Posle svih ovih godina mislim da sam zaslužio da mogu da govorim sa toliko samopozuzdanja. Sigurno je da Medvedev, Zverev, Cicipas, Dominik Tim, on je već veliki šampion, polako preuzimaju svetski tenis. Ali priča se da se to već desilo. A nije se još desilo. Još smo tu Rafa (Nadal), Rodžer (Federer) i ja da im život činimo težim“.