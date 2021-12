Novakova 2021: Rekord do rekorda, sezona za antologiju svetskog tenisa

Stavio je Novak Đoković tačku na 2021. godinu. Jednu od najuspešnijih u karijeri, jednu od najboljih sezona bilo kojeg tenisera sveta od Roda Lejvera na ovamo. Jer, više od 50 godina se nije desilo da neki igrač dođe na tri seta od ultimativnog teniskog cilja – osvajanja Grend slema. Toliko je Novak bio blizu u godini koja je ušla u svoj poslednji mesec.

Jedino što Đoković nije zaslužio da takvu impresivnu sezonu završi porazom, pošto su on i Filip Krajinović izgubili u dublu od Hrvatske u Dejvis kupu, pa se put srpskoj reprezentaciji završio u polufinalu. Ali i ovo takmičenje je pokazalo istinsku veličinu najboljeg tenisera današnjice: dobio je sve svoje singl mečeve, dovukao je maltene sam na svojim plećima tim među četiri najbolja, dok mu je ostatak sastava više bio sidro oko nogu, nego vetar u leđa. Ali, to je već neka druga priča o sutrašnjici srpskog tenisa kada dođe dan da najveći svih vremena odloži reket i kaže da je dosta.

Prvog dana ove godine objavili smo tekst o četiri velika cilja koja čekaju Novaka Đokovića u 2021. godini. Pa da vidimo kako je prošao...

Prvi je bio rekord po broju nedelja na prvom mestu ATP liste. Rodžer Federer nije krio da je jedno od dostignuća na koje je najponosniji broj od 310 sedmica na svetskom tronu. Činilo se da će to biti teško dostižan rezultat za bilo koga u godinama koje slede. A, onda je Novak poručio da mu je rušenje tog rekorda među najvećim prioritetima i – uspeo je. U martu srpski as je nadmašio Federera, uklesao je svoje ime pored još jednog antologijskog uspeha u belom sportu, ali tu nije stao.

Naprotiv, Novak Đoković je bio lider ATP karavana tokom cele godine, biće i u januaru, matematički je obezbedio da bude prvi na svetu najmanje 357 nedelja! To je već sada 47 sedmica duže od Rodžerovog najboljeg skora. Još malo pa će biti Novak i celu godinu na tronu duže od uspeha koji je ostvario Švajcarac u svoje vreme. Dakle, prvi cilj koji je imao za 2021. Đoković je ostvario. I debelo ga premašio.

Drugi cilj su bili grend slemovi. Uoči početka prošle godine „tabela“ sa tim najvećim trofejima je izgledala: Federer i Nadal po 20, Đoković 17. Optimistički plan koji su skicirali Novakovi navijači je glasio da on uzme dva grend slem trofeja u 2021. i time napravi „bazu“ za napad na skor dvojice najvećih rivala u 2022.

Znamo šta se dogodilo. Srpski as je osvojio Australijan open, onda je skinuo Rafaela Nadala sa trona na Rolan Garosu, potvrdio da je kralj Vimbldona i time se izjednačio sa Nadalom i Federerom po broju slemova – po 20. A, onda je Đoković podigao vasceli sportski svet na noge, jer ga je trijumf na US openu delio da postane prvi igrač od Roda Lejvera, više od pola veka, koji bi osvojio Grend slem, sva četiri najveća turnira u istoj godini.

I samo tri seta su delila genija iz Beograda da i to ostvari. Ipak, pritisak je bio preveliki, a Danil Medvedev odličan. Nije uspeo Novak u Njujorku, ali to ne menja činjenicu da je svoje koplje dobacio do tamo gde Federer i Nadal nisu mogli ni pogledom. Da li je i cilj sa grend slemovima ostvaren i 2021? Apsolutno da! I samo je pitanje turnira na kojem će Đoković da postane i tu suvereni rekorder, kada će podići 21. slem u karijeri. Čekamo od njega da čujemo da li će ići na Australijan open. Ako kaže „da“, biće to prilika da krene još jednom u poteru za Grend slemom. Naravno da može.

Cilj broj tri je bilo olimpijsko zlato u Tokiju. To je ostalo kao jedna od dve Novakove rane u 2021. Atipično za njega, Đoković se slomio u momentu kada je imao otvoren put ka finalu: set i brejk viška u polufinalu protiv Aleksandra Zvereva. Najveći teniser sveta se prosto samo ugasio u momentu kada je došao do te velike prednosti. Preteški uslovi za igru, odluka da proba da dođe do medalje i u miks dublu, kao i ogromna želja da Srbiji donese očekivano zlato slomili su i čoveka od čelika. Nije uspeo Đoković ovaj cilj da ostvari, ali je jasno i glasno poručio da od zlata na Igrama neće odustati i da će probati ponovo u Parizu 2024.

Četvrti cilj je bilo prvo mesto na kraju sezone. Iz razloga što nikom nikada nije uspelo da sedam puta u karijeri bude broj jedan kada se zavesa spusti na godinu i ATP listu. Nije bilo malo onih koji su smatrali da je poraz u finalu US opena slomio Đokovića i da čak neće ni igrati finiš sezone, da će bez borbe prepustiti tron Danilu Medvedevu. Ali još jednom je Novak pokazao da mu glad za rekordima nikada ne gasne, čak ni u trenucima najdubljeg razočaranja.

Zalečio je svoje rane, vratio se na teren na mastersu u Parizu i – osvojio ga. I to posle mesec dana pauze, kada skoro da nije ni uzimao reket u ruke. Trofej je uzeo u direktnom okršaju sa Medvedevim. Kakva je to bila simbolična poruka svetu sporta da Novak ne da nije gotov, već je i dalje gazda belog sporta. Suveren, dominantan.

I nije to sve što je Novak Đoković uradio u 2021, a daleko od toga da je i ovo bilo malo. Upravo trijumfom u dvorani Bersi postao je ponovo rekorder po broju osvojenih mastersa (37), preskočio je Nadala. Postao je ove godine i prvi čovek u istoriji koji je svaki grend slem turnir osvojio bar po dva puta. Izjednačio je Rodžerov rekord po broju grend slem finala, koji će, jasno, pasti već sledeće sezone.

Teniska 2021. potpuno je obojena igrama i uspesima Novaka Đokovića kako odavno niko nije uspeo u belom sportu. A, još mnogo toga je na meniju u 2022. Ako neko može da nadmaši sve što je Novak ostvario u ovoj godini na izmaku, onda je to – Đoković.