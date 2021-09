Izgubio je Novak Đoković prvi set u osmini finala US opena i to uz samo jedna osvojen gem. Mladi rival Dženson Bruksbi, nošen podrškom sa tribima, igrao je kao u transu. A onda su stvari došle na svoje mesto. Dobio je tri naredna seta uz sedam izgubljenih gemova i nastavio da koraka ka 21. grend slem tituli i popularnom kalendarskom slemu. Prvi reket sveta je posle pobede u osmini finala US opena prokomentarisao zanimljivu konstataciju Endija Rodika, nahvalio mladog Džensona Bruksbija i istakao da će se spremiti najbolje što može za novi sudar sa Mateom Beretinijem, u četvrtfinalu.

"Prvo vam oduzme noge, a onda vam uzme dušu", tako je Endi Rodik sumirao trijumf srpskog tenisera nad talentovanim Bruksbijem. U izjavi nakon trijumfa, Đoković je iskoristio priliku da prokomentariše objavu kolege sa društvenih mreža.

"Hvala, Endi. To shvatam kao kompliment, samo što ne uzimam ničiju dušu. Svako ima svoju dušu, svi imamo lepe duše, ja to poštujem. Cenim svakog, ali noge ću da vam uzmem - sigurno", izjavio je Novak, a prenosi Sportklub.

Kako se uzdigao posle iznenađujuće lošeg prvog seta?

"Nije bio sjajan start za mene. Dženson je bio više nego raspoložen, imao je jasan plan igre, egzekucija svih udaraca je bila prava. Bio sam na 'zadnjoj nozi', nisam imao ritam, on mi je čitao igru sve vreme u prvih set i po. Do promene je došlo sredinom drugog seta, igrali smo nekoliko dugih gemova - izgubio sam jedan, ali sam napravio novi brejk. Posle toga sam počeo čistije da udaram lopte, pronašao sam servis. Bilo je mnogo iscrpljujućih poena, odajem mu priznanje za nastup, bio je fantastičan".

Nastavio je da hvali mladog Amerikanca i istakao da je u drugom setu pronašao svoj ritam.

"Kada sam počeo da proniknem u njegovu igru? Verovatno kad se promenio ‘momentum’ u drugom setu. Igrao je savršen prvi set, tražio sam svoj ritam. On je dobro sakrivao svoje dropove, veoma je talentovan, vešt sa osnovne linije, Inteligentan igrač, ima 20 godina, SAD ima svetlu budućnost u tenisu".

U narednoj rundi ga čeka stari poznanik. Italijan Mateo Beretini je u četiri seta savladao Nemca Oskara Otea i zakazao još jedan megdan sa prvim na planeti. Treći put zaredom na grend slem turnirima.

"Repriza finala Vimbldona. Biće uzbudljivo, voli da igra na velikoj pozornici, ima snažne udarce. Igrao sam protiv njega na različitim podlogama, pokušaću da se spremim najbolje što mogu".

IZBOR UREDNIKA