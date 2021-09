Pretio je mladi Dženson Bruksbi, rekao da je spreman da ide do kraja. Duel sa prvim teniserom sveta u osmini finala US opena počeo je gotovo nestvarno. A onda se upalila vatra u očima Novaka Đokovića. Iz gema u gem je podizao obrtaje, nije očajavao ni kada je mladi teniser vraćao nemoguće loptice i pogađao linije kao snajperom. Već posle drugog seta je postalo jasno - mladi Amerikanac neće izdržati. Dok se u prva dva lavovski borio, u nastavku je mogao samo da se pokloni. Može ipak da bude ponosan, odmerio se sa najboljim na planeti. I na kratko ga uzdrmao. Posle dva sata i 58 miunta, Đoković je stigao do četvrtfinala, gde će igrati sa Mateom Beretinijem - 3:1 (1:6, 6:3, 6:2, 6:2). Još tri koraka do kalendarskog slema.

Fascinira podatak da je Novak imao tri as servisa u prvom setu, Bruksbi nijedan. Amerikanac ga je dobio sa jednim izgubljenim gemom. Razlog? Đoković je imao osam vinera i 11 neiznuđenih grešaka. Mladi rival je samo jednom pogrešio. Nije Novaku ni u drugom setu išlo sve po loju, posle famoznog maratnskog gema (petog) skupa je u 23 navrata slao loptu u mrežu, aut... Grešio, a da ga na to protivnik nije naterao. Ponovo je imao manje vinera od grešaka (14:16), ali je ovoga puta u prvom setu savršeni Bruksbi u 12 navrata poklonio srpskom teniseru poen. Nastavio je prvi reket sveta da greši, ali ga je servis služio. Već je dovoljno umorio miljenika domaće publike, pa je ipak stigao do preokreta. Poslednji je odigrao savršeno. Ponajviše jer se Bruksbi borio da stoji. Požalio se i na povredu, ali se posle kratke medicinske pomoći vratio na teren, kako bi ispatio Novaka u četvrtfinale.

Imao je Novak priliku zabrejk već u prvom gemu, nije se moglo naslutiti ono što će uslediti. Bruksbi je spasao servis, a onda iskoristio drugu brejk loptu i poveo 2:0. Delovao je Đoković uspavano, kao da je zamenio uloge sa domaćim teniserom. Publika je aplauzima pozdravljala svaki poen nove nade američkog tenisa. Vraćao je Bruksbi sve. Branio se kao posednut, a Novak je uporno grešio. Kao da je hteo da izbaci iz sebe sve loše udarce i pokušaje što pre. Kada je Amerikanac došao do nove brejk lopte u šestom gemu, ljubiteljima "belog sporta" (onim budnim) u Srbiji prolazile su najcrnje misli kroz glavu. Iskoristio je drugu i poveo sa 5:1 protiv prvog reketa planete. Ako ne već sada, onda uskoro i najboljeg svih vremena. Sigurno je servirao u narednom gemu i sa 6:1 došao do prednosti u setovima. Krcati Artur Eš je bio u ekstazi.

Silovito je krenuo Novak u drugom setu. Bez izgubljenog poena dobio gem na svoj servis. Potom vezao još tri poena i došao do prve brejk lopte. Nije je iskoristio. Druga mu ipak nije izmakla. Činilo se da je upalio motore i da se Brukbsiju sprema čišćenje. A onda je došao peti gem, o kojem će mladi Bruksbi pričati i unucima. Ponovo je zaigrao maestralno. Neumorno se branio od svih udaraca koje mu je Novak zadavao. Prva brejk lopta za Amerikanca, druga, treća... Nije se ipak srpski teniser dao. Vraćao se uporno, u par navrata servirao za gem. Ali posle svakog majstorskog servisa, usledio je neubedljiv. Često nije uspevao da pogodi prvi, a drugi mu je Amerikanac vraćao kao od šale. Odužilo se. Na satu petog gema bližio se 20. minut. A onda je Đoković ipak ostao bez snage. Videlo se i po govoru tela da mu ponestaje daha. Predah mu je bio neophodan. Poklekao je, a Amerikanac je ponovo razgalio publiku. Vratio je brejk.

Radost dželata Aslana Karaceva iz minulog kola bila je ipak kratkog daha. Dolazi Novak do dve brejk lopte već na startu trećeg seta, ali ih ne koristi. Treću ipak nije propustio. Borio se Amerikanac u nastavku, imao i šansu da poravna na Novakov servis. Nije uspeo. Posle trećeg gema postajalo je sve jasnije da neće izdržati. Srpski teniser uzima još jedan brejk, potom stiže i do prednosti od 4:0. Rutinski je priveo set kraj i poveo.

Četvrti set počeo je kao i prethodni. Samo je uvodni gem trajao daleko kraće. Novak uzima brejk bez izgubljenog poena. Dobro su servirala oba tenisera u nastavku, nije bilo brejk prilika, sve do sedmog gema. Prvu Novak ne koristi, ali posle druge dolazi na korak od četvrtinala. Servirao je za pobedu, Bruksbi je bio na izmaku snage, te nije uspeo da osvoji nijedan poen. Na kraju je Srbin čestitao Amerikancu na odličnoj borbi, rekao mu da ga čeka blistava karijera, a publika na Artur Ešu se po ko zna koji put poklonila najboljem na svetu.

US OPEN - OSMINA FINALA

Ponedeljak

Zverev - Siner 6:4, 6:4, 7:6

Opelka - Heris 7:6, 4:6, 1:6, 3:6

Beretini - Ote6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Utorak

Đoković - Bruksbi 1:6, 6:3, 6:2, 6:2