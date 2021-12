Đoković je uradio svoje, Srbija izjednačila, odluka pada u dublu

Nezaustavljiv je Novak Đoković! On je uradio to što je bilo do njega, pobedio je Marina Čilića u dva seta (6:4, 6:2) i izjednačio na 1:1 u pobedama protiv Hrvatske u polufinalu Dejvis kupa.

Konačna odluka o tome ko će u finale na megdan Rusiji odlučiće dublovi, a tu je ekipa Hrvatske favorit, jer ima najbolji par na svetu, Nikolu Mektića i Mata Pavića. Očekuje se da će im na „crtu“ izaći ponovo Novak Đoković, a sa njim Nikola Ćaćić kao najbolje rangirani srpski dubl igrač.

Imao je veliko breme na leđima Đoković kada je izašao na teren protiv Čilića. Hrvatski as nije imao šta da izgubi, jer je u meč ušao kao autsajder, ali mogao je mnogo da dobije da je trijumfovao protiv prvog tenisera sveta. Na krilima prve pobede Hrvatske, koju je doneo Gojo protiv Lajovića, Čilić je izašao na teren da se nadigrava, od starta je napao Novaka, udarao jako, igrao ofanzivno...

Dobro se držao Čilić, umeo je i da pritisne Đokovića, da zapreti brejkom, međutim, obojica su sačuvala svoje servise do 4:4. A, onda je najbolji teniser planete prosto dodao gas, kako to on ume.

Novak je napravio brejk, potvrdio ga i sa 6:4 je dobio prvi set. Skinuo je deo tereta sa leđa najbolji srpski teniser, a u drugom je dodatno opustio ruku i počeo da „crta“ po terenu. Nije to bila baš njegova „sto odsto“ igra, nervirao se Đoković kod pojedinih poena, diskutovao sa selektorom Troickim, međutim, dva uzastopna brejka su ga odvela na 4:1, a to je onda bila gotova priča. Tačno 20. put u karijeri su igrali Novak i Marin jedan protiv drugoga i 18. put je slavio srpski teniser.

Karte su postavljene na sto, 1:1 je u pobedama posle dva singla, odluka o finalisti će da padne u dublu. I ponovo će Đoković na teren, da ponese najveći teret. Zato, uostalom, jeste najbolji na svetu.