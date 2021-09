Kalendarski slem je nadohvat ruke, ali Novak Đoković ne želi da preskače korake. Ide jedan po jedan, a onaj naredni bi garantovao plasman u veliko finale. Ipak, tamo će biti nadahnuti Aleksander Zverev koji nemilosrdno gazi sve pred sobom, vezao je 16 pobeda, a među njima je i ona nad Novakom u polufinalu Olimpijskih igara.

Ipak, Đoković je uspeo da se podigne nakon Tokija, i sada ponovo izgleda nemilosrdno na terenu. To je pokazao i u četvrtfinalnom okršaju na US openu, protiv Matea Beretinija, gde je gubio sa 0:1, ali je onda na furiozan način osvojio tri naredna seta.

"Bio je sjajan meč, sa mnogo energije na samom terenu, ali i van njega. On je sjajan igrač, standardno se nalazi u TOP 10, uvek je neizvesna bitka između nas. Prvi set sam uspeo da zaboravim, nastavio sam da idem dalje, uspeo sam da se "otključam" i podignem tenis na poseban nivo. Ova tri seta su moj najbolji tenis bez dileme na ovom US openu", rekao je Đoković posle meča.

Kompletnu javnost izuzetno zanima, na koji način uspeva da iskontroliše toliki pritisak.

"Svi naravno imaju različiti način da ostanu smireni i fokusirani na sledeći poen. Mnogo pričamo o tome, to jeste najteža stvar. U sportu kao što je tenis morate sami da se borite na terenu, mi smo individualci, nemate na koga da se oslonite. To vam daje posebnu snagu. Svaki meč je nova lekcija za mene i mogućnost da napredujem".

Ponovo je uspeo da se podigne nakon zaostatka u meču.

"Ne želim da izgubim prvi set, to je nešto što se dešava, ali na kraju pokazalo se kao dobra taktika. Cilj je da dobro započnem meč, ali on je jedan od najboljih servisera i zato ga zovu "čekićar". Morao sam da budem fokusiran na svaki poen, na kraju sve ukupno je bila sjajna predstava".

Sledi okršaj sa "dužnikom" Zverevim.

"On je u fantastičnoj formi, mislim da posle Vimbldona nije izgubio meč. Zlato u Tokiju, pa Sinsinati, znam dobro njegovu igru. Svaki meč je neizvestan, ovo je polufinale US opena, on je jedan od najboljih tensera na svetu. Nadam se da ću uspeti da pronađem način da pobedim".

Trofej, rekord i kalendarski slem su tu.

"Samo mislim o sledećem meču, znam da je tu, ali idem korak po korak", zaključio je srpski as.