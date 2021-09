Pobeda nad holandskim teniserom Talonom Griksporom za 99 minuta zadovoljio je apetite Novaka Đokovića jer se uklopila u njegov inicijalni plan da na terenu provede što manje vremena na početku US opena.

Iako je još jedan meč odigrao gotovo bez većeg utroška energije, najboljeg tenisera sveta ipak su iscrpljivale druge stvari, koje direktno nemaju vezu sa protivnikom. Naime, Đoković se nekoliko puta našao u situaciji da pogledom "seče" gledaoce koji su ga verbalno provocirali tokom poena, zbog čega se požalio i glavnom sudiji meča.

"Kada sve to gleda neko ko se bavi timskim sportom verovatno kaže ‘kakvo razmaženo derište’, ali to je drugi sport. Meni je buka u redu, ali ako neko to radi namerno tokom poena iznova i iznova, to već nije fer", poručio je Đoković.

Osim toga, najbolji igrač sveta bio je zadovoljan ostalim stvarima, pogotovo svojom igrom.

"Dobra partija, bolja nego u prvom kolu. Pronašao sam ritam servisa u važnim trenucima, ostao sam fokusiran, dobro sam ušao u meč. Naterao sam rivala da igra, znao sam da će ritern biti ključna stvar. Zadovoljan sam nivoom na kome sam igrao".

Na pitanje novinara da li ima broj sledećeg protivnika, Keija Nišikorija i da li planira da ga pozove pre njihovog susreta u trećem kolu, Đoković se nasmejao:

"Zapravo, imam, u telefonu. Na terenu ne. Tokom mečeva nemam ničiji broj".

Susret između Đokovića i Nišikorija igra se u noći između subote i nedelje.

