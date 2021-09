Holger Rune uspeo je da se počasti setom protiv najboljeg tenisera sveta, ali Talon Grikspor - ne. Novak Đoković uradio je ono što je trebalo kako bi najlakšim putem obezbedio plasman u treću rundu Ju Es Opena, a to je učinio trijumfom s maksimalnih 3:0 u setovima (6:2, 6:3, 6:2).

Đoković sada može energiju da skuplja za duel protiv Keija Nišikorija koji je jedva izašao na kraj s Mekenzijem Mekdonaldom u meču koji je trajao puna četiri sata, u maksimalnih pet setova. Japanac je umalo prokockao dva seta prednosti, jer je dao luft Amerikancu koji mu je bio potreban da krene agresivno, svim silama ka preokretu koji se umalo i dogodio. No, to sada nije važno, bitno je ono što je Novak Đoković uradio protiv Holanđanina.

Posle 99 minuta na terenu u noći između četvrtka i petka, te bezmalo četiri sata otkako je turnir počeo Novak Đoković izgleda kao da igra bukvalno samo koliko mu je potrebno da pobedi, da prođe dalje i sačuva se što više za drugu nedelju kada dolaze najozbiljniji izazovi. Vodiće se polemika među teniskim stručnjacima da li je dobro to što Đoković juri ka rekordnoj 21. grend slem tituli i kalendarskom grend slemu u trećoj brzini praktično bez prolivenog znoja na pravi način, ali srpski as najbolje zna šta mu je potrebno posle iscrpljujuća dva meseca, osvajanja Rolan Garosa i Vimbldona, te tužnih scena na Olimpijskim igrama u Tokiju...

Đoković je posle meča priznao da je zadovoljan svojim izdanjem, da je bio u elementu, maksimalno fokusiran na cilj, a veliki osmeh na licu dok je davao izjave garantuju nam da je osvajač 20 grend slem titula spreman da uradi ono što niko nije više od pet decenija!

Kada se sve završilo Novak je svojom igrom naterao publiku da ustane i prizna mu da je najbolji, iako su tokom meča imali momente kada su sevale varnice. Deo publike znao je da stane na živac Đokoviću i konstantnim dobacivanjem ga izbaci iz takta, ali to nije uticalo da se dogodi ozbiljniji pad. Jeste srpski velemajstor nakratko izgubio kontrolu sredinom drugog seta, kada je Grikspor vezao dva gema i stigao do 4:3, ali je i to uspeo Đoković da iskontroliše. Uputio je nekoliko značajnih pogleda ka delu tribina odakle su mu stizale prozivke, imao je i razgovor s glavnim sudijom i ukazao mu na to šta se dešava, ali se sve brzo sredilo.

Poznato je svima da Đoković nije omiljen u zapadnom svetu, a u Njujorku mu očigledno nisu zaboravili na onaj nesrećni događaj iz prošle godine kada je nenamerno pogodio linijskog sudiju u vrat. No, ako je neko navikao da se kao lav bori protiv svojih rivala i publike, onda je to upravo Novak Đoković. A, zna se šta se događa kada se čačka lav...

Za Grikspora je sam prolaz u drugo kolo fantastičan rezultat s obzirom da je ove godine debitovao na US Openu. Pokazao je na momente solidan tenis, ali ne dovoljno dobar da bi uopšte naterao najboljeg na svetu da se ozbiljnije zamori.

Đokoviću sada predstoji dan odmora, pa - Nišikori.