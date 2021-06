Pobrinuo se Novak Đoković da u polufinalu Rolan Garosa ne izostane spektakl. Preznojio je Mateo Beretini najboljeg svetskog tenisera, primorao ga je da izvuče najbolje iz sebe i produžio mu boravak na terenu. Posle tri i po sata igre, Novak je slomio otpor Italijana i zakazao obračun sa Rafaelom Nadalom.

Mateo Beretini bio je tvrd orah, posebno u poslednja dva seta, a njegov razorni forhend napravio je dosta štete Đokoviću i otežao mu put do 40. grend slem polufinala.

“U trećem i četvrtom setu bilo je veoma teško pročitati njegov servis. Ima smrtonosan forhend. Kada ga krene taj udarac, teško je igrati protiv njega”, započeo je Novak posle trijumfa nad Beretinijem.

Prolomilo se kroz čitav kompleks “Idemo” po završetku četvrtfinalnog dvoboja.

“Sve vreme sam osećao napetost. Propustio sam neke šanse. Bilo je veoma stresno biti neprestano pod pritiskom, pošto je jako dobro servirao. Na kraju slavlja oslobodio sam svu napetost, koja se skupila u meni”.

Policijski čas je i dalje na snazi u Francuskoj, navijači su morali pre 23.00 da se pokupe sa Filip Šatrijea. Dovelo je to do negodovanja publike, niko nije želeo napolje u trenucima kada je drama bila na vrhuncu. Ali, propisi su propisi...

“Nije mi smetalo da napustim teren, osećao sam se kao da mi je potrebna pauza. Žalosno je, ali znali smo pre meča da će doći do pražnjenja tribina. Atmosfera je bila kao na Dejvis kupu, naelektrisana, uz navijanje i vrištanje”, istakao je najbolji svetski teniser.

Na konstataciju da je jedini dobio Rafaela Nadala, kralja šljake, u Parizu, srpski as morao je da “interveniše”.

“Nisam ga samo ja ovde pobedio. Soderling je takođe to učinio, ali to je u principu to. Imali smo nekoliko bitaka na Rolan Garosu tokom svih ovih godina, ali prošle godine je Rafa izdominirao. Uslovi će biti drugačiji, nadam se da ću uspeti da odigram bolje, nego 2020. godine”.

Blokbaster. Spektakl. Klasik. Sudar titana. Nazovite duel Novaka Đokovića i Rafaela Nadala kako god želite, ali jedno je sigurno - većeg rivalstva od tog u belom sportu nema.

“Pomirimo se, nije kao drugi mečevi, to je najveći izazov u tenisu. Svaki put kad se susretnemo, postoji dodatna tenzija. Energija je drugačija kada ste sa Nadalom na terenu, ali zato je naše rivalstvo, čini mi se, istorijsko za tenis”.

Vera u sebe - šampionska crta.

“Uveren sam da mogu da ga pobedim. Inače ne bih bio ovde. Biće to velika bitka”, poručio je Đoković.