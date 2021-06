"Kralj je mrtav", a nastavak "Živeo kralj" ćemo sačekati do nedelje, jer se večerašnji okršaj za pamćenje Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, nažalost dogodio u polufinalu Rolan Garosa. Nadal je poražen tek treći put u 108 mečeva na Rolan Garosu, Đoković je postao jedini čovek koji mu je skidao krunu u dva navrata.

Uticajni španski mediji su na vrlo sličan način videli polufinalni maraton, a Marka i Mundo Deportivo maltene "uboli" identične naslove. Madridski medij kaže "Đoković oduzeo tron Nadalu u epskom duelu", Mundo veli: "Đoković oduzeo tron Nadalu u istorijskom meču".

Akcenat je, dakle, na tronu jer je jedan od najvećih podviga u istoriji tenisa savladati Kralja šljake u pariskim vrtovima. Možda je rođen na Majorci, ali Filip Šatrije mu je druga kuća.

Davno je Nadal pokazao da je Pariz njegov grad, ali večeras je Novak briljantnom partijom rekao: "Pa malo je i moj."

Renomirani AS u naslovu izveštaja polufinala kaže: "Nadal rekao zbogom Parizu". Rekao je zbogom dogodine, a Đoković ga je ispratio. Bilo kako bilo, Marka, AS i Mundo su saglasni - bio je to epski duel.