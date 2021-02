Jedan set delio je Filipa Krajinovića da ostvari najveći uspeh na grend slem turnirima, ali se Danil Medvedev presabrao u poslednjem setu i glatko ga je dobio.

Rus je otišao u četvrtu rundu Australijan opena, a Krajinović je razočarano izašao pred novinare posle meča i dobio je pitanje da priča o – Đokoviću.

To je razbesnelo Filipa, jer je osetio nepoštovanje, pa se obrušio na novinara koji je želeo da preko Krajinovića izvuče informaciju o tome da li će Novak biti u stanju da igra meč narednog kola.

„Pitate me za Novaka i njegov meč? Da posle poraza prokomentarišem njegov meč? Kakve to sad ima veze? Naravno da ću da odgovorim, on je moj dobar i blizak prijatelj, ali čoveče, izgubio sam meč u pet setova i ti me pitaš da pričam o Novaku!? Gledao sam ga, znam šta se dešava, poslao sam mu poruku, nadam se da će se oporaviti i pobediti. On je naš heroj, želim mu sve najbolje. Ali, ovde se radi o meni“, ljutito je uzvratio Krajinović.

Razočaran je Filip zbog poraza, pogotovo što je posle dva odlična seta, kojima se od 0:2 vratio do 2:2, ostao bez snage i bez servisa.

„Loše sam ušao u meč. Nisam se najbolje snašao, bio sam ili preblizu ili predaleko. Posle sam našao igru, osećao sam da sam dominantniji sa osnovne linije i dobro sam servirao. Što se tiče petog seta, bio je bolji, stajao sam nazad i čekao sam grešku, što nisam smeo da dozvolim. Pao sam fizički, mnogo sam trčao, on je diktirao tempo. Opet, on je četvrti igrač sveta, sve je osvojio i bio je težak protivnik“, priznao je Krajinović.