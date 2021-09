Nemački teniser Aleksander Zvrev pobedom nad Novakom Đokovićem u polufinalu Olimpijskih igara došao je do možda i ključnog psihološkog momenta u karijeri. Nakon toga je vezao 11 pobeda, dominirao je u Sinsinatiju, a sada to čini i na US openu, pa nema sumnje da ćemo gledati spektakularan tenis u polufinalu, ukoliko najbolji teniser na planeti, prema očekivanjima, eliminiše Matea Beretinija.

(1.15) Đoković – Beretini (4.70)

Zverev je danas u tri seta eliminisao Lojda Herisa i sada spokojno čeka narednog protivnika. Veruje se da će to biti Novak.

"Protiv njega se spremate da odigrate najbolje što možete. Morate biti savršeni, inače nećete pobediti. Mislim, većinu vremena ne možete da budete savršeni, zbog toga i gubite od njega. Morate da pobedite sami sebe, da dominirate, osvajate poene, sa vrlo malo neiznuđenih grešaka. On je najbolji na svetu, teško ga je pobediti, ali još uvek ima da odigra utakmicu protiv Matea, koji je u vrlo dobroj formi. Radujem se tom meču, biće veoma zanimljivo gledati ga", rekao je Zverev.

Nemac se potom prisetio pobede nad Olmpijskim igrača, kada je započeo niz od 16 uzastopnih pobeda, koji još traje.

"Pobeda nad Olimpijskim igrama u Tokiju, kao i slavlje na svetskim brojem jedan, nešto je veoma posebno. Takođe, veoma je posebno osvojiti medalju za Nemačku. Osećam se kao da sam jedini koji je uspeo da pobedi Đokovića ove godine na važnim turnirma. Nadam se da će se ovaj niz nastaviti", dodao je Zverev.

Eventualni finalni meč između Zvereva i Đokovića bio bi njihov 12. međusobni okršaj. U dosadašnjih 11, Novak je ostvario sedam pobeda, a pre poraza u polufinalu Olimpijskih igara bio je u seriji od pet pobeda nad nemačkim teniserom. Ipak, psihološki faktor bi ovoga puta bio na strani nadahnutog protivnika.

