Na pobedu od večnosti. Od statusa najboljeg svih vremena. Od definitivnog pečata na rasprave ko je najveći u istoriji belog sporta. Samo ta jedna pobeda je potrebna Novaku Đokoviću da zasedne na tenis Olimp i začepi usta svima koji pokušavaju da ga ospore. Ako sutra uveče osvoji 21. grend slem titulu u karijeri i kalendarski grend slem, pomeriće granice i vinuti se iznad svih. A i ako ne pobedi, opet je po mnogima najveći i imaće najviše šansi da karijeru završi kao grend slem rekorder.

A Novak je sinoćnjom pobedom protiv Saše Zvereva već pomerio još neke granice.

Prvi je teniser u istoriji koji je na dva različita grend slem trnira došao do devet finala. U Melburnu je pobedio u svih devet koje je igrao, dok na US openu ima tri pobede i pet poraza u mečevima za trofej. Na to dodajmo sedam finala Vimbldona i šest finala Rolan Garosa što u ukupnom skrou znači da je oborio rekord Rodžera Federera po broju finala.





Đoković je ujedno i prvi teniser koji je čak u četiri navrata na grend slemovima napravio niz sa više od 25 pobeda. U periodu 2015 – 2016 je stigao do 30 pobeda i srušio rekord Roda Lejvera iz perioda 1969 - 1970. U periodu 2011 – 2012 je nanizao 27 pobeda koliko traje i aktuelni niz iz ove gdine dok je u periodu 2016 – 2017 svezao 26 poena. Ako pobedi sutra veče, biće mu to 28. pobeda zaredom i naredne godine u Melburnu će juriti svoj rekord. Biće mu potrebne tri pobede da ga sruši i dođe do brojke od 31 uzastopne pobede.

Prvi je igrač u istoriji koji je posle 30. godine došao do 10 grend slem finala. Ubedljivo je najbolji na tvrdoj podlozi (Melburn i Njujork) sa 18 finala, a iza je Federer sa 14.

Još po nečemu je ovaj turnir poseban za Novaka. Prvi put u karijeri mu se desilo na istom tuniru izgubi prvi set u četiri meča zaredom i da potom preokrene. A kada mašina krene, onda ju je nemoguće zaustaviti. U poslednjih 10 godina Đoković na grend slemovima ima skor od 64 pobede i jednog poraza kada povede 2:1 u setovima. Jedini koji mu se izvukao je Denis Istomin u Melburnu 2017. godine.

Sve su to podvizi vredni divljenja, ali onaj najvažniji sledi sutra. Još samo jedna...