Rafael Nadal je danas održao masterklas tenisa i to nikom drugom do najvećem rivalu, Novaku Đokoviću. I to na najvećoj ceni, finalu grend slema. As kakav se retko rađa i viđa, mešter svog zanata, neumorni radnik. Retko ko ima neku lošu reč za požrtvovanog Majorčanina, retke su prilike kada on ne ispadne fer ili ostavi loš utisak, što na meču, što ovako. Skromnost je ono što ga održava realnim i na mestu, a to je ono što se krija iza njegovih odgovora nakon istorijskog 13. trijumfa na Rolan Garosu.

„Iskreno, da mi je neko pre mesec i po dana rekao da ću držati ovaj trofej, ne bih mu verovao. Ali, u sportu stvari se menjaju brzinom munje, a igra na ovom nivou je stvar posvećenosti.“, tvrdi Španac, „Još ne znam šta ću posle ovoga, da li ću da pauziram do kraja sezone ili šta već... Moram da odlučim sa timom i porodicom potrebno je da analiziramo budućnost, teška je situacija. Tu je i 14 dana karantina za Australiju...“

Na pitanje da li je ikada igrao tako savršen tenis kao u današnja prva dva seta, Rafa je pokušao da pruži odgovor, ali nije bio siguran.

„Pa, hm, hm... Pa, igrao sam neverovatan kvalitet tenisa tokom dva i po seta. Kvalitet igre mi se poboljšavao iz dana u dan, juče sam dobro osećao udarce. Ali, pre finala nisam bio tako samouveren, jer protiv Novaka nikada ne možeš biti, ali sam bio pozitivan.„

Delovalo je danas u Parizu da po svaku cenu želi da se osveti Đokoviću za ono „metlanje“ u finalu Australijan opena prošle godine.

„Ja nisam takav tip, nisam za osvete. On je tada bio jednostavno previše dobar. Danas je bilo obrnuto, ali naravno da je dobro klada se Novak pobedi ovakvim rezultatom.“

Na kraju, nije izostavljeno ni pitanje o 20 grend slemova, čime se izjednačio na vrhu te liste sa Rodžerom Federerom, i o tome da li mu je stalo da ih ima što više. Tu Nadal nije bio posebno skroman, već iskren uputivši malu pretnju nadolazećim generacijama.

„Naravno da mi je stalo. Voleo bih da imam najviše grend slemova na kraju karijere, ali.. Ne možete se ljutiti na komšiju zato što ima bolju kuću ili telefon. Ja sam fan istorije sporta, ali stvari radim na svoj način, Trudim se najviše što mogu, dajem sve od sebe. Mi i dalje igramo!“