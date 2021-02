Propadanje Rafaela Nadala do poraza u meču sa Stefanom Cicipasom izdiglo je Novaka Đokovića na vrh večne liste igrača po broju sedmica na čelu ATP.

Bez obzira na Novakov završni učinak na Australijan openu, a svi se nadamo da će odbraniti titulu, kao i na Majami openu, srpski teniser će najmanje do 4. aprila vladati teniskim svetom, odnosno ukupno 314 nedelja, što nije niko uspeo do sada. Čak ni još koju nedelju zvanični rekorder Rodžer Federer sa 310 nedelja, koji će 8. marta morati da ustupi prvo mesto Đokoviću. Upravo tog ponedeljka će Novak započeti 311. nedelju na vrhu na koji se prvi put popeo 3. jula 2011. godine i ostao do 8. jula 2012.

Petak, 9.35 časova: (1,07) Đoković - Karacjev (6,80)

Na čelo se vratio 4. novembra iste godine i vladao do 6. oktobra 2013, a njegova neprekidna dominacija usledila je od 6. jula 2014. do 6. novembra 2016. Pošto je zalečio povrede, Đoković se opet vinuo na vrh od 4. novembra 2018. i ostao do 3. novembra 2019. godine.

Sadašnju vladavinu započeo je 2. februara prošle godine.

Ukratko, jedan od najboljih svetskih tenisera ikada provešće najmanje 314 sedmica, odnosno ukupno 2.198 dana, ili preko šest godina na vrhu ATP liste, što je više od trećine vremena njegove ATP karijere koju je počeo 20. jula 2004. godine.

Kraj se još ne nazire. Ostaje samo da sačekamo odgovor na pitanje: hoće li uspeti da nadmaši Rodžera Federera i Rafaela Nadala i izbori se za status najvećeg u istoriji? Za tako nešto, biće mu potrebno da ih prestigne i po broju osvojenih grend slem turnira, jer bi time i najvećim fanovima pomenute dvojice oduzeo i poslednji argument da ga osporavaju.

Trenutno, Federer i Nadal poravnati na 20 titula, Novak Đoković ih je sakupio 17. Nadamo se i 18. u Melburnu, jer tamo ih je uzeo već osam.