Evo možda i najvećeg iznenađenja od starta Rolan Garosa – Roberta Bautistu Aguta je već u drugom kolu eliminisao 150. teniser sveta! Radi se o malo poznatom švajcarskom teniseru Henriju Laksonenu, kome je plasman u treće kolo najbolji rezultat na svim gren slem turnirima.

Laksonen je neočekivano lako izašao na kraj s Špancem koji je po svim parametrima bio favorit na papiru. Najveću pobedu Laksonenove karijere upotpunjuje to što je do pobede karijere stigao posle kvalifikacija u kojima se čini se možda i više pomučio nego danas. Švajcarac je ton pobedi koju će dugo pamtiti postavio već u prvom gemu susreta kada je odmah presekao Španca i uzeo mu servis iz drugog pokušaja. Do kraja seta Laksonen je diktirao tempo i već u petom gemu bio ponovo u prilici da uzme brejk, ali se Bautista izvukao pošto je protivnik propustio tri lopte. To nije mnogo promenilo stvari na terenu, jer je Bautista delovao potpuno indisponirano, a Laksonen je rutinski u devetom gemu, na prvu brejk loptu, overio i set.

Drugi set je u potpunosti pripao Bautisti. Dodao je gas Španac i za nešto više od pola časa izjednačio rezultat uz dva brejka, kada je izgledalo da će meč dalje ići na njegovu vodenicu. Ali, nije bilo tako.

Laksonen je vezao tri gema u trećem setu uz jedan brejk, što je bilo sasvim dovoljno da do kraja sve ode do novog vođstva za Švajcarca. Videlo se tada da je Bautista mentalno potpuno nespreman za ovaj duel, što je Laksonen iskoristio da povede sa 4:1 uz nova dva brejka, a iako je Španac uzeo ribrejk odmah, opet je pao i prepustio rivalu servis posle čega je zatvorio meč iz drugog pokušaja za nešto manje od dva i po sata.

Koliko je Laksonen bio dominantan pokazuje i to da je Saši Zverevu trebalo šest minuta više kako bi precrtao 182. na listi Romana Safiulina. I to bez izgubljenog seta – 7:6(4), 6:3, 7:6(1).

Držao se odlično ruski anonimus, dobro preznojio Zvereva u prvom i trećem setu, ali kada je bilo važno Nemac je pokazao kvalitet više i pre svega nakupljeno iskustvo kojim je rešio susret i zakazao duel s Laslom Đereom.

Rutinsku pobedu uzeo je Kasper Rud protiv Poljaka Kamila Majčaka za manje od dva časa na terenu – 6:3, 6:2, 6:4. Iako je najduže trajao set s najmanje gemova, Rud je bukvalno odigrao meč s pola snage, što je takođe bilo previše za Poljaka koji zauzima 126. mesto na ATP listi.

Lud meč odigrali su Federiko Delbonis i Pablo Anduhar. Poput susreta Lasla Đerea i Miomira Kecmanovića završen je u pet setova, s tim što je ovde Španac dva puta vodio, sa 1:0 i 2:1, ali je Argentinac slavio po setovima 4:6, 6:1, 3:6, 6:3, 6:2.

Ključni je bio četvrti set u kojem je Delbonis uspeo da odgovori na dobru igru Anduhara i sa dva brejka trasirao put ka pobedi. Odmah na startu odlučujućeg seta Delbonis je sa dva brza brejka poveo sa 3:0 i došao u pol poziciju. Anduhar jeste uzvratio jednim brejkom, ali ga je Argentinac ribrejkom vratio na tri gema zaostatka, posle čega je sve bilo rešeno.