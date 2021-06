Malo je ljudi u svetu tenisa koji su toliko uz Novaka Đokovića poslednjih godina kao Greg Rusedski.

Nekadašnji britanski teniser maksimalno ceni najboljeg tenisera sveta, uvek o njemu govori u superlativu, pa je tako i sada uoči početka Vimbldona.

Za Rusedskog, Đokovića samo on sam ili neki specifični slučaj, kao sa linijskim sudijom na US openu, mogu da spreče Srbina da uzme trofej u Londonu.

“Đoković se odvojio od ostatka “čopora”. One je taj koji može da izgubi titulu na Vimbldonu. Ne pamtim kada sam poslednji put video da je neki igrač kao toliki favorit došao na turnir u Londonu. Moralo bi da se dogodi nešto izuzetno, neki slučaj, incident kao na US openu, pa da on ne osvoji trofej. Jako je teško videti nekog ispred Novaka”, rekao je Rusedski.

Siguran je Britanac da Đoković ne razmišlja o osvajanju 20. grend slema, već mnogo dalje.

“Oseća se da je u misiji da osvoji sva četiri grend slema u godini, ogroman je favorit na Vimbldonu. Ako bi osvojio sva četiri trofeja došao bi do 21. grend slema u karijeri. Mogao bi da obori i rekord koji drži Margaret Kort kod dama sa 24 pehara. Ako ostane zdrav i dođe do tog broja, nikakva debata oko toga ko je najbolji svih vremena ne bi postojala”.

Svestan je Rusedski da ni ovog puta publika u Londonu neće biti na Novakovoj strani.

“On nadmašuje i publiku. Mislim da ne dobija dovoljno zasluga zato što su Rodžer i Rafa duže prisutni od njega”, ocenio je Greg Rusedski.

Da je Novak na putu na kojem ga je teško zaustaviti smatra i Patrik Muratoglu, još jedan Đokovićev veliki poštovalac, ujedno trener Stefanosa Cicipasa.

“Novak je definitivno favorit. Osvajanje Zlatnog slema donosi veliki pritisak, ali on zna kako da se nosi s njim. Svestan je da može da nadmaši preostalu dvojicu iz Velike trojke i to je njegov cilj. Đoković želi da bude taj sa najviše grend slem trofeja i najveći izazov za njega će biti da izdrži sav taj pritisak”, istkao je Muratoglu.