Druga teniserka sveta Arina Sabalenka zasluženo se plasirala u svoje prvo US open polufinale. Beolurskinja je iskoristila očajnu izvedbu Barbore Krejčikove sa servis linije i za manje od sat i po vremena izborila polufinale i okršaj sa kanadskim čudom od deteta Lejlom Fernandez - 0:2 (1:6, 4:6).

Krejčikova koja je ove godine na Rolan Garosu došla do prve grend slem titule, ostala je bez šanse da se u istoj sezoni bori i za drugo najvrednije odličije u belom sportu. Jednostavno, kada okončate meč sa 38 posto ubačenog prvog servisa, teško da možete da se nadate polufinalu jednog od četiri najveća teniska turnira.

Shodno prethodnom podatku, Sabalenka se prošetala kroz prvi set u kojem nije dozvolila protivnici da osvoji niti jedan servis gem. Dakle, Beloruskinja je čak tri puta oduzimala servis rivalki.

U narednom periodu bilo joj je dovoljan jedan brejk. Krejčikova je u njemu još i podigla procente prvog servisa sa 24 na 50 posto (i dalje vrlo slaba statistika), ali je konstantno pravila neiznuđene greške - njih 15 neutralisalo je devet vinera u drugom setu.

Sabalenka tako do polufinala stigla uz samo jedan izgubljen set i to od srpske predstavnice Nine Stojanović u prvom kolu. Takođe, Belorusija drugu godinu zaredom ima predstavnicu u polufinalu poslednjeg grend slema sezone. Tamo se pre godinu dana našla Viktorija Azarenka koja je kasnije u finalu poražena od Naomi Osake.