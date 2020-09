Dominik Tim je sinoć herojskim nastupom u Njujorku protiv Aleksandera Zvereva podigao premijernu, od verujemo pregršt grend slem titula, ali kada je u pitanju nova ATP lista tu je u prvom planu Novak Đoković.

Naš as je, i pored sportske nesreće koju je doživeo u Njujorku, zadržao prvu pozicijU i ušao u 286. sedmicu vladavine svetom tenisa. Time se ujedno izjednačio na večnoj listi sa svojim idolom, Pitom Samprasom. Ispred Srbina i penzionisanog Amerikanac je sada samo Rodžer Federer sa rekordnih 310 nedelja na prvom mestu svetske lestvice.

Pošto je Đoković odbranio osminu finala US opena., te nije niti dobio niti izgubio poene, ostao je na impresivnih 10.860 bodova i uz sasvim dovoljnu prednost u odnosu na najbliže rivale, Rafaela Nadala i Tima, pa narednih meseci ne mora mnogo da brine o prvoj poziciji. Da bi stigao i prestigao Fedeksa potrebno mu je još nešto manje od šest meseci, to jest da se zadržio na liderskom mestu do početka marta. Kako sada stvari stoje, najveća pretnja će mu biti upravo Nadal i Tim koji je opasno primakao Špancu nakon što je podigao saldo za 1.990 poena pošto je prošle godina ispao u prvom kolu njujorškog grend slema.

Pored Noleta, treba istaći i Miomira Kecmanovića koji se titulom u Kicbilu, prvoj ATP u karijeri, probio u Top 40. Talentovani Beograđanin je sve iznenadio protekle sedmice u austrijskim Alpima pokazavši još jednom vanserijski kvalitet koji poseduje, a to je neverovatna upornost i nepristajanje na poraz.

ATP Top 10: 1. Novak ĐOKOVIĆ (Srbija) 10.860 poena, 2. Rafael NADAL (Španija) 7.945, 3. Dominik TIM (Austrija) 9.125, 4. Rodžer FEDERER (Švajcarska) 6.630, 5. Danil MEDVEDEV (Rusija) 5.890, 6. Stefanos CICIPAS (Grčka) 5.175, 7. Aleksander ZVEREV (Nemačka) 4.650, 8. Mateo BERETINI (Italija) 2.940, 9. Gael MONFIS (Francuska) 2.860, 10. Roberto BAUTISTA AGUT (Španija) 2.620.

Srbi u Top 100: 1. ĐOKOVIĆ 10.860, 25. Dušan LAJOVIĆ 1.695, 29. Filip KRAJINOVIĆ 1.583, 39. Miomir KECMANOVIĆ 1.258, 71. Laslo ĐERE 797.