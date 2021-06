Turnir na travi u Haleu je najjača provera za Vimbldon, centralni događaj leta, najprestižniji grend slem. Rodžer Federer je osvajao 10 puta u singlu i jednom u dublu turnir iz serije 500 u ovom nemačkom gradu, ali je ispao već u drugom kolu od mladog Kanađanina Feliksa Ožea Alijasima koji sada izbija u prvi plan i mogao bi da titule.

Osim legendarnog Švajvarca, u Haleu nema ni Aleksandra Zvereva i Danila Medvedeva koji se baš ne snalazi na ovoj podlozi. Rival Ožea Alijasaima u četvrfinalu je Amerikanac Mejson Džajron, 75. teniser sveta. Jenki je dobio Pospišpila i Štrufa u prethodne dve runde.Biće ovo prvo odmeravanja mladog Kanađanina (19) i sedam godina iskusnijeg Jenkija.

14.00: (1,25) Ože Alijasim - Džajron (3,55)

Osim Ožea Alijasima do krune bi mogao i Rus Andrej Rubljov, sedmi reket planete. On otvara današnji program (11.05), a rival u četvrtfinalu mu je domaći teniser, veteran Filip Kolšrajber. Domaći igrač je daleko od vrha, tek je 128. na ATP listi. Ima 38 godine i u poslednje vreme ne igra mnogo. Kolšrajber je do mesta među osam najboljih na ovom turniru došao bez izgubljenog seta protiv Rodionova i Mutea. Biće ovo drugi meč Nemca i Rusa. U prvom je Kolšrajber slavio sa 2:0 pre četiri godine.

11.05: (1,27) Rubljov - Kolšrajber (3,40)

Francuz Ugo Amber dobro gura u Haleu. Eliminisao je specijalistu za travu Sema Kverija, a u četvrtak je izbacio i šestog reketa sveta Aleksandra Zvereva posle tri seta. Rival u borbi za polufinale biće mu mladi Amer Sebastijan Korda, koji je izbacio u prethodnoj rundi Keija Nišikorija.

15.25: (1,65) Amber - Korda (2,11)

Južnoafrikanac Lojd Džordž Heris je do četvrtfinala stigao bez izgubljenog seta, a današnji rival (12.30) mu je Gruzin Nikoloz Basilašvili.

ATP HALE (TRAVA) - ČETVRTFINALE

Petak

11.05: (1,27) Rubljov - Kolšrajber (3,40)

12.35: (1,65) Heris - Basilašvili (2,11)

14.00: (1,25) Ože Alijasim - Džajron (3,55)

15.25: (1,65) Amber - Korda (2,11)

***kvote su podložne promenama