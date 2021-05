Do danas je najveće tenisko iznenađenje godine bio poraz Novaka Đokovića od Danijela Evansa u Monte Karlu, ali sada je to nepopularno priznanje preuzeo Dominik Tim, koji je priredio pravu senzaciju na Rolan Garosu.

Majstor za šljaku, dvostruki finalista Otvorenog prvenstva Francuske (2018. i 2019. godine), ispao je u prvom kolu! I to nakon što je vodio 2:0 u setovima! Čovek koji je poslao Dominika Tima kući je Pablo Anduhar, čije je ime odjeknulo pre desetak dana, kada je u Ženevi pobedio Rodžera Federera.

Sada je Španac otišao korak dalje, izbacio je u prvoj rundi čoveka koji je bio „viđen“ za finalistu Rolan Garosa, jer je žreb smestio Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u suprotni deo žreba. Anduhar je našao neverovatnu snagu u sebi da posle 0:2 u setovima dođe do najveće pobede u karijeri – 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Tačno je da je Tim imao dosta problema u prethodnom periodu, da mu je ovo najslabija godina u karijeri otkako se probio u sam teniski vrh, ali eliminacija u prvom kolu njegovog omiljenog grend slem turnira je nešto što nije smeo sebi da dopusti.

Rezultat jasno govori kako se kretao meč. Austrijanac je imao vođstvo od 2:0 u setovima, u trećem je viđen samo jedan brejk, koji je napravio Anduhar i to ga je dovelo do smanjenja zaostatka. U četvrtom je Španac napravio brejk više i došao do izjednačenja. Meč se vratio na početak, ali je momentum bio na strani „izazivača“ sa Pirinejskog poluostrva.

Tako je i krenuo peti set, Anduhar je odmah napravio brejk, ali nije uspeo da ga potvrdi. Tim je na 2:1 imao brejk loptu, nije je iskoristio, ali zato jeste Španac u narednom gemu, poveo je 3:2, potvrdio potom tu prednost i Austrijanac više nije mogao da ga zaustavi.

Rolan Garos sada dobija potpuno drugo lice. U jednom delu kostura su Đoković i Nadal, a u drugom više nema Tima, tu je Medvedev koji u karijeri nije dobio nijedan jedini meč i teško da će i ove godine negde daleko stići. Bukvalno je sada sve kao na tacni Stefanosu Cicipasu, koji je u odličnoj formi, da se prošeta do finala grend slema u Parizu.