Delovalo je u trećem setu da je sve gotovo i da je Novak Đoković praktično rutinski ušao u finale Rolan Garosa. Ali, pola sata dekoncentracije i prepuštanja inicijative Stefanosu Cicipasu umalo da naprave košmarno veće srpskog sporta. I to samo 24 sata nakon onakve igre naše fudbalske reprezentacije. Vodio je najboji teniser sveta sa 6:3, 6:2 i 5:4, servirao i stigao do meč lopte. Ali, pita se i mladi Grk, te je ovo napeto odmeravanje moralo da se produži. Iako je jedno vreme bilo gusto, Đoković se izborio sa protivnikom i svojim demonima za novi veliki uspeh i novo grend slem finale. Protiv Atinjanina je slavio četvrti put u šest odmeravanja, i to rezultatom 6:3. 6:2, 5:7 i 4:6 i 6:1.

Sve je spremno za veliki spektakl u nedelju od 15 časova! Đoković protiv Nadala rekordni 56. put u karijeri za Kup musketara, pehar osvajača pariskog grend slema koji je Španac do sada podizao u 12 navrata, a srpski tek jednom. Nije Novak Đoković, kao i njegov najveći rival Rafa Nadala danas protiv Dijega Švarcmana, odigrao vrhunski tenis na meču sa Stefanosom Cicipasom, ali je odigrao najbolje kada je to bilo potrebno, uz malo poteškoća.

Odigrao je Beograđanin u početku onoliko koliko je bilo potrebno da bez mnogo buke i muke stigne do trijumfa u polufinalu Rolan Garosa, Sve do kraja treće seta. A tada je meč-loptu Grk ubrzo pretvorio u set. Moralo je de se odigrao još soro dva sata, ne bi i sve došlo nasvoje mesto. I da nakon 2016. konačno bude u prilici da podigne Kup musketara. Teška pobeda daje mu samopuzdanje da konačno skine Rafu sa pariskog trona i da mu u nedelju nanese drugi poraz na Rolan Garosu, a prvi u finalu.

Slabo je započeo polufinale Đoković, odigrao pomalo odsutno prvih par minuta ali ipak osvojen uvodni gem. Naš as je odmah dozvolio da na svoj servis protivnik uzme prva tri poena na meču, uspeo je Nole da izjednači, ali se suočio sa još jednom, četvrtom brejk-prilikom Grka. Problema sa vratom, koji ga je mučio u četvrtfinalu protiv Karenja-Buste, čini se da ga ove večeri nije mučio.

Kako to obično biva u sportu, propuštene šanse odmah su došle na naplatu. Tako je bilo i na početku ovog polufinala gde je Cicipas u prvom gemu propustio četiri brejk-prilike, da bi Novak odmah uzvratio i to oduzimanjem servisa mladom protivniku. Uspeo je Grk da stigne do 40:40 u sedmom gemu ovog finala, a onda i do pete brejk-prilike. Ali, fantastičan volej na mreži našeg asa zakopao mu je nade, a Đokoviću dozvolio da se nađe na korak od osvajanja prvog seta.





Ono što je trebalo da bude rutinski, pretvorilo se na kraju u malo muke. Imao je Novak tri vezane set-lopte na svoj servis, ali je pomalo "odlutao" i izgrešio dozvolivši protivniku da dogura do 40:40. Mirno, staloženo, hladnokrvno je priveo prvi deo polufinala kraju. Nije igrao najbolje što zna, ali sasvim dovoljno da povede.

Kao i na početku meča, tako je Cicpas pritisnuo Novakov servis odmah na startu drugog seta i stigao do brejk-prilike, šeste na susretu. Ali, kao i kod prethodnih, Đoković je odigrao agresivno i previše kvalitetno da bi protivnik nešto mogao da učini. Dobio je Cicipas ipak još jednu priliku da konačno stekne brejk prednosti, ali Nole nije dao.





Cicipas je bivao sve opasniji na Novakov servis i vrebao priliku da ugrize. Đoković pritom nije delovao nimalo uznemireno, šta više imponovao je smirenošću kao da nije u pitanju polufinale grend slema. Ipak mu je ovo bilo 38. u karijeri...

Dok se on pomalo mučio, Cicipas je prilično lako branio svoje servis-gemove u drugom setu, sve do petog. Stigao je Đoković do druge brejk-prilike na meču iako je gubio 0:40, uspevši da uzme servis protivniku.. Nivo tenisa i dalje nije bio vrhunski, osim na trenutke, i čekalo se da jedan od njih dvojice malo podigne tempo. Delovalo je da je Novak spreman na to, ali pošto je vodio i ovako, nije mu bilo potrebno.

Cicipas je u sedmom gemu konačno spasao jednu brejk-loptu u ovom meču, ali nije uspeo i drugu u gemu. Dupli brejk za Đokovića i drugi set je bio u njegovom džepu, a finale na dohvat ruke.

Grčki as rutinski je osvajio prvi gem u trećem setu bez izgubljenog poena. Novak jednostavno nije imao šansu da napadne. Do osme brejk-prilike došao je Cicipas na ovom meču, ali ni nju nije uspeo da realizuje, Tačnije, Novak mu nije dao agresivnom i preciznom igrom. Kako se kraj približavao, tako je Đoković bio sve opasniji i do krucijalnog brejka je došao u devetom gemu, tačno na vreme. Barem se tako činilo, jer je Cicipas stegao zube i odigrao odlično odmah uzvrativši istom merom, a pritom je odbranio meč-loptu. Ovo mu je bio tek prvi brejk na meču, tek iz 11. puta.





Kako to obično biva, usledio je preokret i kada se činilo da je polufinale gotovo Atinjanin se probudio, a Beograđanin "zaspao". I dozvolio da ovaj stigne do seta. Još čudniji je bio naredni deo igre u kojem je Nole u svakom gemu imao brejk-prilike, ali je iskoristi tek jednu. Grk je prigrlio to što mu je Srbin "servirao" i neočekivano došao do izjedačenja.

Ali, ono što mu nije dotle išlo, konačno je krenulo u zaključnom setu. To je naravno konverzija brejk-prilika, jer već nakon pet gemova imao je dva brejka prednosti, što je konačno slomilo otpor neumornog protivnika. Usledio je još jedan, i to druga meč-lopta, sat i 40 minuta nakon prve. Nije uspeo tu, ali par minuta nakon uzeo je konačno polufinale!

Grk i pored poraza zaslužuje sve pohvale nastupom kojim je pokazao da definitivno pripada eliti. Potrebno mu je još malo iskustva, i eto njega na Novakavom mestu. Još jedan Blakanac bi mogao da potčini teniski svet!

Sada je pred umornim Đokovićem dan odmora, pa potera za 18. grend slem titulom, na možda i najvećem izazovu koji tenis može da priredi - igrati protiv Rafela Nadala finale Rolan Garosa koje u dosadašnjih 12 nastupa nije izgubio. Ma, biće to spektakl!

Što se tiče Stefanosa Cicipasa on u ovom polufinalu nije pokazao da je spreman da nasledi Veliku trojku koju čine Nole, Rafa i Rodžer Federer, jer čini se da ga je najbolji teniser sveta pobedio sa pola snage. Ruku na srce, na momente je Grk delovao odlično, posebno se istakao kada je sprečio da se treći meč završi posle 10 gemova, ali za sada to nije taj nivo.