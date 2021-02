Ni pokidani trbušni mišić nije uspeo da zaustavi Novaka Đokovića na putu do nove titule u Melburnu!

Šta se desilo Novaku u meču trećeg kola protiv Tejlora Frica, ostala je enigma do završetka finala Australijan opena. Činilo se u jednom trenutku da srpski as neće moći ni da igra u nastavku turnira, od četvrte runde, a on je na kraju podigao šampionski pehar.

Nakon što je spuštena zavesa na grend slem u Melburnu, Đoković je otkrio koliko je bila ozbiljna povreda sa kojom je igrao i priznao da ga čeka bolovanje u narednom periodu.

“Igrao sam sa napuklim mišićem. Nikada ranije nisam doživeo takav oštar bol kao u trećem kolu. Snimak magnetnom rezonancom je pokazao da je pokidan. Ljudi su se pitali šta je u pitanju... Bio je to veliki udarac i velika preprema za izazov koji me je čekao”, otkrio je Đoković.

Najbolji teniser sveta je objasnio kako se spremao, u takvom stanju, za mečeve koji su išli, sve teži od težeg.

“Provodio sam, otprilike, po 10 sati svakog dana na stolu za oporavak i upalilo je. Uspevao sam da izdržim i uz pomoć tableta za bolove. Novo snimanje povrede ću imati sutra, a onda ću definitivno uzeti odmor”.

Najavio je Đoković da će malo razmisliti o kalendaru kada su godine pred njim u pitanju.

“Morao bih da budem malo pametniji sa rasporedom i da biram na pravi način. Moj cilj u narednom periodu će biti da se fokusiram na najveće turnire i da ih osvojim što više”.

Osvrnuo se Đoković još jednom na kritike i omalovažavanja koja su ga pratila od početka turnira.

“Nisam dozvolio da to utiče na moje partije. Osvajanje trofeja – to je moj odgovor. Naravno da me takve stvari pogađaju, ali razvio sam kožu otpornu na sve to poslednjih godina, da odbacim sve negativnosti i fokusiram se na ono što mi je najvažnije”.

Mladi lavovi pokušavaju, ali ne da im se da se probiju do velikih trofeja pored velike trojke, koju predvodi Đoković.

“Pitanje je trenutka kada će nova generacija početi da osvaja grend slemove, ali nadam se da neće tako brzo. Rodžer, Rafa i ja smo tri viteza tenisa, teramo se međusobno do krajnjih granica i motivišemo jedan drugog”, zaključio je Novak Đoković.