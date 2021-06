Stara je sportska istina da je najteže dobiti unapred dobijeni meč. A, kada je izbacio Rafaela Nadala u polufinalu, na njegovom domaćem terenu (3:1), od Novaka Đokovića se očekuje da mu Stefanos Cicipas u današnjem finalu (15.00) bude laka prepreka do 19. grend slem titule u karijeri. Druge na Rolan Garosu.

Ali, neće to biti tako lako… Grk je u životnoj formi, prvi put je došao u finale grend slema, a još na početku sezone, kada je kretao za Australiju, tvrdio je da je spreman i da očekuje da dođe do pehara. Nije uspeo u Melburnu, ali Pariz je dokaz da nije pričao bez pokrića. Uz to, Stefanos je teniser koji vodi u ATP trci u 2021. godini, osvojio je najviše bodova od početka sezone, istina, odigrao je i mnogo više turnira od Novaka.

Finale Rolan Garosa, 15.05: (1,30) Đoković - Cicipas (3,55)

Prošle godine Đoković i Cicipas su se sreli u polufinalu. Srpski as je dobio prva dva seta, ali Stefanos je odbijao da položi reket. Odgovorio je osvajanjem naredna dva. U petom je ostao bez goriva, pa je najspremniji teniser sveta, u fizičkom i u psihološkom smislu, dobio odlučujući deo meča sa 6:1 i prošao dalje.

Ove godine u četvrtfinalu mastersa u Rimu Cicipas je dobio prvi set, pa Đoković naredna dva po 7:5. Dakle, lako biti neće, ali ako neko zna kako se dobijaju takvi mečevi, zna Novak. Dobio ih je na “tone”. I kada je bio povređen i kada je bio umoran i kada je bio otpisan... Kao voda, teniski kralj uvek nađe put.

Svaki grend slem trofej je priča za sebe, svaki je vredan, svaki ima težinu, ali ovaj danas u Parizu, čini se, bio bi jedan od najznačajnijih u Đokovićevoj karijeri. Svašta ga čeka, kao miks slatkiša, u stomaku srebrnog trofeja. Ono najvažnije: bio bi mu to 19. grend slem pehar, došao bi na jedan zaostatka za Federerom i Nadalom, sa realnom opcijom da ih stigne do kraja godine. Jer, Vimbldon je njegovo igrališe, na njemu će braniti trofej, a US open ima podlogu koja najviše odgovara njegovoj igri, iako, čudnovato, nije u Njujorku osvajao pehara koliko bi bilo logično.

Brojne rekorde je oborio Đoković do sada. I još će. Sa trofejom danas na Rolan Garosu otvoriće mu se put da već naredne godine, da ne budemo alavi pa kažemo već ove, postane rekorder po broju grend slemova. A, onda valjda više neće biti nijednog aduta za druge u priči ko je GOAT – Najveći svih vremena. Na pijedestalu po praktično svim iole bitnim parametrima, Novak bi “šio” dvojicu najvećih rivala. Onu dvojicu za kojima je na početku kaskao i činilo se da ih neće oboriti. Ali, jednom kada je osetio vazduh na tom teniskom Olimpu, “obećao” im je da tu više neće biti mesta za sve. Kakvih je ovo deset Đokovićevih godina bilo... Možda bi zaista bila pravda da tamo gde je u leto 2011. prvi put postao teniski vladar, na Vimbldonu, dođe do 20. grend slema. Danas mu je šansa da napravi veliki korak ka tome.

IZBOR UREDNIKA

Samo četiri tenisera su u Open eri uspeli da svaki od četiri najveća turnira osvoje bar po jednom, ali niko dvaput. Federeru fali jedan Rolan Garos, Nadalu jedan Australijan open, Andreu Agasiju su nedostajali Rolan Garos i Vimbldon da još jednom “obrne krug”, dok je Rod Lejver to prvi put uradio 1962, dakle pre nego što su se 1968. na teniskim turnirima “ujedinili” profesionalci I amateri. Đoković danas ima šansu da i po tom kriterijumu postavi domaći zadatak za sve.

Da ne pričamo koliko bi titulom sebi stvorio podlogu da produži ostanak na teniskom tronu, da onaj broj nedelja na prvom mestu nastavi da sabira... Nedeljama smo brojali kada će oboriti Federera, skinuti mu jedan od omiljenih rekorda švajcarskog asa, a sada više niko i ne zna, bez provere, dokle je Novak dobio koplje i pogotovo koliko će ga još daleko odneti.

Mnogo toga je danas na reketu najboljeg tenisera sveta. I što bi rekli momci iz timskih sportova: finale se ne igra, finale se pobeđuje. Pa, ne mora danas da bude ni tako atraktivno, ni na granicama fizike kao protiv Nadala. Samo je bitno da na trofeju na kraju bude ponovo upisano ime Novaka Đokovića.