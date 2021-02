Meč između Rajlija Opelke i Tejlora Frica ne bi privukao previše pažnje da pobednik nije protivnik Novaku Đokoviću u trećem kolu Australijan opena, ali to nije jedini razlog zašto se našao u fokusu ljubitelja belog sporta. Bio je to okršaj kumova koji su se na ATP turu do sudara u Melburnu susretali četiri puta. Tejlor Fric ponovo je imao više razloga za zadovoljstvo. U petom meču je slavio četvrti put.

Četvoročasovni meč velikih servera iz Amerike otišao je u peti set (6:4, 6:7, 7:6, 6:7, 2:6) . Asovi su pljuštali sa obe strane. Tome je kumovala i mnogo brža podloga u Melburnu u odnosu na prethodne godine. Tejlor Fric je ispalio 18 servisa koji nisu naišli na odgovor druge strane, a 211 centimetara visoki Rajli Opelka, jedan od najboljih servera današnjice, zabeležio je čak 43 asa.

Morao je Rajli Opelka da pruži ruku i čestita kumu. Talentovani američki teniser moraće da sačeka Rolan Garos ili Vimbldon kako bi probio marginu iznad koje ne ide na grend slemovima, a to je prolazak treće runde. U tom pogledu nije mnogo uspešniji ni njegov kum Fric. Opelka je samo na Vimbldonu 2019. dogurao do trećeg kola, dok je treći grend slem po redu jedino mesto gde Fric nije stigao do treće runde, ali ni na ostalim turnirima nije ušao u četvrto kolo. Za to će imati priliku protiv Novaka Đokovića.

Sve samo ne lak zadatak. Verovatno i najteži pošto će igrati sa kraljem Melburna. Ni svetskom broju jedan nisu omiljeni dueli sa igračima poznatim po razornom servisu. A Tejlor Fric spada u tu kategoriju, mada je utisak da je bolje što mu je baš on rival. Poznato je da se Novak Đoković ne snalazi najbolje u prvom susretu sa rivalom. Sa Opelkom bi se sastao prvi put u karijeri, dok je protiv Frica već imao priliku da igra. Teniseri sa ubojitim servisom, pretežno Amerikanci, umeli su kroz karijeru da zadaju glavobolje Đokoviću. Možda je najbolji primer Džon Izner, trenutno najbolje plasirani teniser iz Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je potrebno vreme srpskom asu da pročita Iznerov servis i kretnje. Poput Opelke i Frica, Izner udara lopticu ravno, bez mnogo kalkulisanja i razmišljanja, a početni udarac sa osnovne linije mu je najjače oružje.

U prvih pet susreta sa Iznerom, Beograđanin se dosta mučio. Ogromne probleme pravio mu je Iznerov servis, bio mu je nepoznat. Izner je u prvih pet sudara dvaput pobedio, propisno iscrpljivao Đokovića, a u narednih pet duela Srbin je američkog tenisera čitao kao kljigu. Svestan je bio Novak da bi mu više ležao Fric. Dva puta su igrali međusobno, dve pobede upisao je Đoković, ali su oba trijumfa ostvarena na šljaci. A podloga na Australijan openu spada u najbrže i Fric će, baš kao što bi to radio i Opelka, šansu tražiti kroz servis.

“Odgovara mi kad serviram dobro, ali je definitivno bolje ovo za velike servere. Nisam siguran šta je razlog da je podloga sve brža, ali ovo je najbrži teren ikad. Nije to samo moje mišljenje, razgovarao sam sa mnogo igrača, to i oni kažu. Moraš dobro da serviraš, možeš mnogo lakih poena da dobiješ ako to radiš. Isto tako, igraćeš pod velikim pritiskom protiv sjajnih servera, ako rival dobro servira, sve je teže-. Potrebno je mnogo sigurnosti pri servisu, istovreme, moraš da izabereš pravi trenutak seta gde možeš da napraviš brejk protiv takvih momaka”, rekao je Đoković.

Srpski teniser u toku održavanja konferencije posle izbacivanja Tijafoa nije znao da li će u trećem kolu Australijan opena igrati protiv Opelke ili Frica, ali je jasno kojoj opciji je naklonjeniji.

“Nisam nikada igrao protiv Opelke, najviši je teniser trenutno, slede Izner i Karlović. Odlično servira, lagan je na podlozi, moraću da budem spreman na taj-brejk, na projektile sa druge strane, nisam igrao protiv, pa moram da uradim domaći zadatak kako bih bio spreman. Tejlora Frica sam sreo nekoliko puta, ali na šljaci. On je bolji na ovom terenu, u Americi se igra na betonu. Server je, nepredvidiv je, ima ravan forhend i bekhend. Moram da budem fokusiran i da čekam svoju šansu”, zaključio je najbolji svetski teniser.

>>>>>>SVE KVOTE ZA AUSTRALIJAN OPEN<<<<<<

Rajli Opelka razočaran je posle ispadanja. Izvesno vreme moraće da trpi bockanje kuma i čeka priliku da mu se revanšira. Od dolaska u Australiju, bio je među najžešćim kritičarima organizacije i nametnutih protokola. Nije se libio da kaže šta misli. Karantinski uslovi nisu mu bili po volji. Teniseri su mogli da treniraju samo pet časova dnevno, izbačeni su iz rutine, telo im se godinama navikava na određene uslove i način treniranja, a u Melburnu ih je čekala velika promena.

Nisu navikli na strogu izolaciju. Sportistima svetske klase koji ciljaju vrhunsku fizičku i mentalnu formu za grend slem turnire nagla promena je teško pada. Opelka kuburi sa povredama, ne mimoilaze ga, a prekidi sezone i specijalni uslovi koji su stupili na snagu od početka pandemije virusa korona doneli su mu dve povrede kolena. Protiv Davida Gofana je prošle godine u avgustu povredio levo koleno, a potom je u septembru na Otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu stradalo desno protiv Džeka Soka. Sve to uznemirivalo je Rajlija Opelku pred početak Australijan opena.

Uoči prvog grend slema sezone Opelka nije ispoljavao zadovoljstvo i ushićenje zbog početka nove sezone. Bio je zabrinut i besan zbog nametnutih uslova.

„Da budem iskren, nisam nimalo uzbuđen. Pravila koja su nam postavili tamo dole... To je ludo zaključavanje”.

Nadovezao se tvitovima.

„Niko se ovde ne oseća dobrodošlim. Sada je prekasno, preleteo sam pola sveta. Bilo bi besmisleno da se kući vraćam tri dana pre starta Australijan Opeoa. Nisam shvatao kako uopšte nije imalo smisla da budemo u Australiji, sve dok nisam stigao ovde. Nikad se ne zabavljate negde gde niste dobrodošli".

Posle ispadanja, imaće Opelka još štošta da prigovori organizatorima.