Zna se ko je "kralj šljake", ali može li Novak Đoković do druge krune na Rolan Garosu? Najbolji teniser sveta je prošlog meseca odigrao finale Mastersa u Rimu sa Špancem i uspeo dobro da ga namuči, oduzme set. I ove godine srpskom asu se daju najveće šanse da ugrozi dominaciju Rafe na pariskoj šljaci.

Početak je drugog grend slema sezone, a od favorita Dominik Tim je ispao već u prvom kolu. Obojica favorita za titulu u francuskoj prestonici Rafael Nadal i Novak Đoković igraju danas, a na teren će i Rodžer Federer koji i ne voli ovu podlogu i ne daju mu se velike šanse da može da ugrozi dvojicu velikih rivala.

Novak je na startu takmičenja pobedio Amerikanca Tenisa Sandgrena posle tačno dva sata. Izgubio je najbolji teniser planete samo osam gemova. Naredni Đokovićev rival je Urugvajac Pablo Kuevas na stadionu Suzan Lengle. Meč neće početi pre 14.35.

14.35: (1,02) Đoković - Kuevas (12,0)

Urugvajac je trenutno 92. teniser na ATP liti, a Novak nikada nije igrao s njim. Kuevas je specijalista za šljaku, kao i većina tenisera iz Južne Amerike. Protekle nedelje igrao je na Beograd openu, ali je ispao već u prvom kolu od Argentinca Federika Korije. Prošlog meseca Kuevas je stigao do polufinala ATP turnira u Ženevi gde je zaustavljen od Kanađanina Šapovalova. Novak je apsolutni favorit i ne bi trebalo da ima problema da stigne do narednog kola gde ga očekuje pobednik meča između Australijanca Dakvorta i Letonca Berankisa.

21.05: (1,01) Nadal - Gaske (20,0)

Večeras (21.00) u poslednjem meču dana šampion Otvorenog prvenstva Francuske Rafael Nadal igra sa domaćim teniserom Rišarom Gaskeom koji je poslednih godina daleko od vrha. Trenutno je na 53. mestu ATP liste. Ova dvojica tenisera su odigrali 17 mečeva dosad, a Gaske je samo jednom pobedio, ali i taj meč nije bio zvaničan nego egzibicioni u Australiji pre tri godine. Poslednji put igrali su pre tri godine upravo na Rolan Garosu, u šesnaestini finala, kada je Španac dobio sa makismalnih 3:0, sa samo sedam izgubljenih gemova.

16.05: (1,30) Federer - Čilić (3,20)

Od velike trojke svetskog tenisa najteži posao imaće Rodžer Federer. Švajcarski as igraće (ne pre 16 časova) protiv starog znanca, Hrvata Marina Čilića. Obojica veterana mnogo bolje se snalaze na bržim podlogama, travi i betonu. Od 10 međusobnih mečeva Čilić je dobio samo jedan, i to u polufinalu US Opena pre sedam godina.

IZBOR UREDNIKA

ROLAN GAROS, MUŠKARCI - 2. KOLO

Četvrtak

11.05: (1,05) Beretini - Korija (7,70)

11.05: (1,75) Kvon - Sepi (1,95)

12.20: (1,40) Fric - Kupfer (2,70)

12.20: (6,80) Kolšrajber - Karacev (1,07)

12.20: (1,35) Museti - Nišioka (2,90)

12.20: (1,27) Švarcman - Bedene (3,40)

12.20: (2,70) Imer - Monfis (1,40)

13.05: (1,17) Siner - Mađer (4,40)

13.35: (2,70) Dakvort - Berankis (1,40)

13.35: (1,45) Nori - Heris (2,55)

14.20: (1,95) De Minaur - Čekinato (1,75)

14.35: (1,02) Đoković - Kuevas (12,0)

15.35: (1,50) Alkaraz - Basilašvili (2,41)

15.35: (2,41) Bagnis - Štruf (1,50)

16.05: (1,30) Federer - Čilić (3,20)

21.05: (1,01) Nadal - Gaske (20,0)

***kvote su podložne promenana