Pretposlednji korak do istorije! Ali, vrlo težak korak čeka Novaka Đokovića u polufinalu US opena. Sa druge strane mreže je Aleksander Zverev, koji igra u sjajnoj formi, kojem vetar u leđa daje nedavno osvojeno olimpijsko zlato i to do kojeg je došao pobedom nad Đokovićem u polufinalu.

Naneo je Zverev ranu Novaku, ali zna se i da je ranjeni lav najopasniji. Ovo je, ipak, neka druga priča, omiljenovo Đokovićevo igralište: beton, igra na tri dobijena seta i dva koraka od teniske antologije, od uspeha koji niko od Roda Lejvera nije napravio - Grend slem.

