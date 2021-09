Pobedom nad Lojdom Džordžom Herisom u tri seta 7:6 (6), 6:3, 6:4, Aleksander Zverev plasirao se u polufinale US Opena gde će odmeriti snage sa boljim iz susreta Đoković - Beretini.

Nemačkom teniseru bilo je potrebno dva sata i osam minuta da savlada Južnoafrikanca koji je ozbiljan otpor pružio samo u prvom setu.

Iako su rivali prilično rano imali prilike za brejk (Heris jednu u drugom gemu, a Zverev dve u petom), prvi do gema na servis rivala stigao je 46. teniser sveta pri vođstvu 4:3. Ipak, četvrti reket planete odgovorio je odmah ribrejkom i najavio taj-brejk u kojem je prvo dozvolio protivniku da stigne do set lopte, a potom, sa tri vezana poena, došao do prvog seta.

Još u nokdaunu posle ispuštene prednosti Heris je loše otvorio drugi set, te je Zverev sa tri vezana gema stekao prednost koju je potom rutinski očuvao, ne dopustivši protivniku više od dva poena po gemu na svoj servis.

Prošlogodišnji finalsita po receptu iz drugog seta otvorio je i naredni te je sa četiri vezana gema najavio već viđeni rasplet, međutim priču na ovosezonskom US Openu Južnoafrikanac je produžio za nekoliko minuta brejkom koji je bio dovoljan samo da ublaži poraz.

Sjajnom igrom Nemac je treći put u isto toliko susreta savladao Herisa i dopisao ga na listu eliminisanih rivala na aktuelnom grend slemu pored Kverija, Ramosa, Soka i Sinera.

Rival Zvereva u polufinalu biće bolji iz duela Đoković - Beretini zakazanog za večeras od 02.30 časova.