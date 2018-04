Nenad Bjeković ispred prostorija FSS na Terazijama

Šest godina i četiri meseca nije imao zvaničnu funkciju, da bi se nedavno Nenad Bjeković na velika vrata vratio u srpski fudbal. Imenovanje nekadašnjeg legendarnog napadača, trenera, sportskog direktora i savetnika predsednika (u mandatu Dragana Đurića) za potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije izazvalo je ogromnu pažnju u fudbalskoj Srbiji. Čak i iznenadilo popularnog Đavola, uverenog da znanjem i višedecenijskim iskustvom može da pomogne ovdašnjem loptanju.

Počev od pripreme terena za Mundijal u Rusiji.

„I za mene je to bilo iznenađenje“, ističe Bjeković, u prazničnom intervuju Informeru. „Pre mesec dana sam dobio signale iz FSS, počeli su razgovori o mom angažmanu, to mi je imponovalo. Drago mi je što nisam zaboravljen i što ljudi prepoznaju da sam ostavio trag u našem fudbalu, čiji sam deo već 50 godina. Nisam dugo razmišljao ni pregovarao, seo sam s predsednikom FSS Slavišom Kokezom i sve smo se brzo dogovorili“.

U društvu Kokeze, Ivkovića i Ćurkovića

U osvit Prvenstva sveta, Bjeković kaže da „ne volim da se pravi euforija“, da „imamo dobru reprezentaciju“ i da će sprečiti eventuale trzavice koje su nas koštale boljih plasmana na prethodnim velikim takmičenjima.

„Kad smo na Mundijalu u Južnoj Africi s Radomirom Antićem pobedili Nemačku, mislili smo da ćemo biti prvaci sveta. A otišlo se s mnogo problema unutar reprezentacije. Pred svako veliko takmičenje, bilo evropsko ili svetsko, uvek je bilo nekih problema i afera. To sad ne sme da se desi i nećemo dozvoliti da se desi. To je najvažnije. Verujem da imamo kvalitet i da možemo da izađemo iz grupe. Evo i sad su išle priče oko promene kapitena, ali ispostavilo se da tu nema nikakve afere. Mi smo skloni tome da uvek malo nađemo zamerku svemu. I svi tumače na svoj način“.

S obzirom da ga je tokom direktorskog mandata u Humskoj 1 doveo kao igrača, a zatim sa pozicije savetnika predsednika insistirao da mu se poveri uloga sportskog direktora, Nenad Bjeković podržava i rad Mladena Krstajića na mestu selektora Srbije, iako je jesenas bio među onima koji su kritikovali FSS zbog smene najzaslužnijeg za put zu Rusiju, Slavoljuba Muslina.

„Rekao sam da je bilo nelogično da se menja selektor, ali to je bilo iz te perspektive, ne znajući zbog čega je došlo do smene. To je bila moja prva reakcija. Mladena odlično znam, družimo se dugo. Pre nego što sam došao na ovu funkciju, ja sam pričao s njim. On ništa ne radi preko kolena. Sve dobro izvaga, razmisli i ima moć da vodi reprezentaciju. Kako vidim njegova razmišljanja i postupke, on to super radi“.

Sa Draganom Džajićem

Govorio je Nenad Bjeković za Informer i o još jednog legendi ovdašnjeg fudbala, Draganu Džajiću, s kojim se često medijski prepucavao - ma šta prepucavao, ratovali su - dok je prvi bio u Partizanu, a drugi u Crvenoj zvezdi.

„Sa Zvezdom sam ratovao, ali to je imalo granicu dokle se išlo. Oni su branili svoje interese, ja svoje u Partizanu, ali nismo prelazili neke granice. Nijedan selektor nije imao probleme s Partizanom dok sam bio u klubu. Sa Džajom sam se najviše mačevao, ali uvek smo se lepo pozdravili kad god smo se sreli. Imamo više nego dobar i korektan odnos. Zna šta mislim o njemu, kao i ja što znam šta on misli o meni“.

Koja i o Žarku Zečević, s kojim je nekad delio funkcionerske obaveze u Partizanu, da bi se pre dve godine našli na suprotnim stranama u borbi za vlast.

„Odnos sa Zekom nije pukao. Mi smo 30 godina radili zajedno dan i noć. Zeka je imao svoje mišljenje i razloge što je bio na suprotnoj strani od mene. Vreme će pokazati ko je bio u pravu. Ništa mi nije zasmetalo, osim načina na koji su ti ljudi došli u Partizan. Neprimereno i nepošteno. Zeka je izašao iz Partizana 2007, a od tad smo se viđali kad smo trenirali. Nismo ni tada izlazili svako veče. Čujemo se i vidimo se s vremena na vreme. Posle one izborne sednice Skupštine nisam više kročio u Humsku“.

Sa Miloradom Vučelićem

Na kraju i o aktulenom trenutku crno-belih, odnosno predsedniku Miloradu Vučeliću, kome je bio protivkandidat na izborima 2016.

„Vučela i ja se znamo od sedamdesetih godina. Vučela kao Vučela je bio član Upravnog odbora, i to na moje insistiranje, kad je bio direktor RTS. On ima kapacitet i potreban je Partizanu. Ne bih imao ništa protiv toga da Milorad Vučelić bude predsednik Partizana, samo na normalan način, a ne na način na koji je došao. Kad je trebalo da ide u „Novosti“, rekao sam - neka ide, samo neka ide van Partizana. To kažem samo zbog načina na koji je došao na funkciju, ali imam visoko mišljenje o njemu“, dodao je u velikom intervjuu Informeru Nenad Bjeković.

