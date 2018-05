Od Pirove čačanske pobede protiv Radnika iz Surdulice, do Bačke... To je relacija koju su Zebre Vladimira Stanisavljevića prevalilile, ne bi li dostojanstveno stavile tačku na superligaški život, a zapetu na ono što ih dogodine čeka. Koferi za Prvu ligu Srbije za Borac su spakovani, dok pobeda za Bačku znači život! Šta na to ima da kaže šef struke čačanskog Borca, momak koji je pokazao da ima trenerskog šlifa, iako ga sportska sreća nije poslužila u ovogodišnjim najtežim momentima.

„U punom sastavu, i punom parom startujemo na Bačku. To što smo ispali, ne znači i da smo se predali, igramo za obraz, jer ova ekipa ima kvalitet, iako nije imala sreće. Kolika je želja, vidi se na primeru Vladimira Bajića. Stavljam ga u protokol današnje utakmice, iako ima temperaturu! Kaže da može za Borac da izgara i sa 37... To je karakter koji će uz ostale prvotimce biti zamajac za bitke koje slede sledeće sezone“, rekao je trener Zebri za Mozzart Sport, pa nastavlja priču o igračkom biletnu.

„Za mene su heroji jedino oni koji se ne povlače. To nije u mentalitetu našeg grada. Oštećeni smo jedino za povređenog Kneževića, ali šta se može. Nije nas htelo tog popodneva s Radom, ali tu su ostali. Lima, Zoćević, svi momci su kao zapete puške. Sportski pogon Borca će nastavkom igre, srčanošću i snagom volje najbolje konsolidovati klub koji je zaslužio da za Čačak izbori zlatnu zastavicu na fudbalskoj mapi Srbije. Navijači to od nas očekuju, jer jedan je Borac“, zaključuje Vladimir Stanisavljević, a Bačkoj će biti teško, jer Borac nema šta da izgubi, a ravničari bi kiksom mogli mnogo da prokockaju. Lopta je okrugla, igra se 90 minuta, pa trener i sportski direktor Čačana u odlasku na timski sastanak reče: „Jedna utakmica, ili jedna sezona za naš povratak u Superligu! U čemu je razlika? Mi idemo dalje, pa ko primi više golova, taj je izgubio, a ne onaj ko se za svoj obraz i klub borio“...

Utakmica između OFK Bačke i Borca iz Čačaka igra se večeras na stadionu stadionu “Slavko Matelin Vava'', s početkom od 17 časova. Pravdu će deliti glavni sudija Ilija Brdar, a pomagaće mu Miloš Miškeljin i Goran Stanojević. Četvrti sudija je Miloš Đorđić, a delegat FSS Momčilo Marić.

PIŠE: Miloš MILIĆ

FOTO: MN Press