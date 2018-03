Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1593-5267337-1591 Vreme: 27.03.2018 20:12:55 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 20:45 2296 Tiverton Frome Town 2:2 (1:1) tgg 1gg 3.1 Fiks uto 20:45 2284 Kettering Dorchester 4:3 (2:1) ug 4+ 1.92 Fiks uto 20:45 2312 Stalybridge Grantham 1:3 (0:2) tm2 2+ 1.72 Fiks uto 20:45 2299 St Ives Town Royston 1:3 (1:1) 1ug 2+ 1.95 Fiks uto 20:45 2416 Stirling Edinburgh C. 2:2 (1:1) tgg gg 1.72 Fiks uto 20:45 2418 Berwick Elgin 2:2 (0:1) tgg gg3+ 2 Fiks uto 20:45 2381 Staines Town Brightlingsea 2:1 (1:1) kmb 1&3+ 2.2 Fiks Uplata: 2010.00 RSD Ukupni koeficijent: 151.08 Potencijalni dobitak: 349221.52 RSD

MOZZARTOVOG kladioca iz beogradskog naselja Kaluđerica očigledno ništa ne može da zaustavi u nameri da na tiket stavi ligaške fudbalske utakmice. Tako je u utorak kada su širom sveta igrali nacionalni timovi, on ipak uspeo da pronađe takmičarske mečeve, a za to je morao da se „spusti“ do engleske sedme i škotske četvrte lige, ali mu se na kraju to višestruko isplatilo!

On je na sedam duela iz pomenutih rangova takmičenja gađao igre s golovima, a zanimljivo je da nijednom nije ponovio isti tip: igrao je 1GG, 4+, TM2 2+, 1UG 2+, GG, GG3+ i 1&3+.

To se ispostavilo kao sjajna taktika pošto je svih sedam tipova zaokružio!

Na uloženih 2.010 dinara s kvotom 151,08 dobitak iznosi 349.221 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 45.550 dinara, odnosno 15% na sedam odigranih parova bez konačnog ishoda.

Čestitamo dobitniku!