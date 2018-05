Dejan Meleg je kao jedan od najboljih igrača Vojvodine otišao u turski Kajzeri. Odmah posle Evropskog prvenstva za mlade u Poljskoj. Delovalo je da bi u tom klubu mogao da dobije veću šansu i da napreduje kao igrač. Desilo se suprotno.

I zato nije ni čudo što mu je na umu da bi voleo da se oproba na nekom drugom mestu i pokaže šta zna. Dok je igrao za Vojvodinu i bio njen kapiten zaista je pružao dobre igre, pa je i tada bio zanimljiv Crvenoj zvezdi.

Sada se podgrejalo to interesovanje crveno-belih, a Dejan Meleg u razgovoru za naš sajt kaže da mu "veoma prija" to što ga Zvezda želi, ali da je i dalje pod ugovorom sa turskim klubom.

"Piše se da sam tražio raskid ugovora sa Kajzerijem, ali u tome nema nimalo istine. Imam još dve godine važećeg ugovora, ovde prvenstvo traje do 20. maja. Moram da sednem prvo sa ljudima u klubu i da se dogovorimo oko svega", kaže Meleg za MOZZART Sport.

Kada vas najavljuju kao veliko pojačanje, a ne dobijete ni minut u igri, logično je da vam se ne ostaje na tom mestu.

"Što se mene tiče nemam ništa protiv da promenim sredinu. Ne bih ostajao. Sada, videćemo koliko je to sve u mogućnosti zbog ugovora".

Interesovanje Crvene zvezde velikom broju igrača dođe kao fantastična vest.

"Video sam da postoji interesovanje Crvene zvezde. To je veliki klub! Zaista mi mnogo prija to interesovanje. Imali su veoma dobru sezonu, sigurno će za sledeću imati još veće ambicije. Osvojili su titulu, podigli lestvicu u Evropi...", kaže Meleg.

Kakve su šanse da dođe do rastanka sa Kajzerijem?

"Ponavljam, nisam tražio raskid ugovora, imam ugovor na još dve godine, ali postoji mogućnost da na kraju sednem sa sporskim direktorom sa kojim imam dobar odnos i ljudima iz kluba i pronađemo način da se dogovorimo bez velikih problema. Nisu potrošili mnogo na mene, nisu platili visoko obeštećenje".

Zvezda ipak nije jedini klub koji ga želi...

"Postoji još interesovanja pored Zvezde, ali se ne radi o klubovima iz Srbije".

Poverenje trenera mu dosta znači. U stručnom štabu Zvezde mu je i poznato lice - pomoćni trener Milan Kosanović.

"Radio sam sa Milanom Kosanovićem u omladincima Vojvodine, imali smo jako dobru saradnju, odličan je psiholog, siguran sam da dosta pomaže Milojeviću. Ako dođe do svega toga, voleo bih prvo da popričam sa trenerom Milojevićem, da se uverim da me on vidi i želi u igri svog tima".

Teško je odgovoriti na pitanje zbog čega Meleg nije dobio šansu u Kajzeriju...

"Ovde fudbal nije na prvom mestu, već ide sve ostalo na pa na kraju dolazi fudbal. Govori se o novcu, o premijama. Nisam se dobro privikao na okruženje. Kajzeri nije veliki klub, očekivao sam da ću imati normalnu minutažu i da ću imati šansu da pokažem šta znam. Da znam da igram fudbal", kaže Meleg za naš sajt.

Možda od leta dobije tu priliku u Zvezdi.

Foto: Star sport