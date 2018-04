Nakon što su košarkaši Borca regularni deo prvenstva, prvo u ABA 2, a potom i u domaćoj ligi, završili na liderskoj poziciji trener Čačana Raško Bojić povukao sa mesta šefa stručnog štaba prvog tima. Poraz u polufinalu fajnal fora Druge ABA lige, od Krke, kako nam je Bojić rekao, emotivno ga je ispraznio i odlučio je da se povuče.

“Zbog velikih očekivanja, kako nas u klubu tako i košarkaške javnosti u Čačku, zbog pozitivne atmosfere koja se stvarala tokom sezone i koja je kulminirala pred završni turnir ABA 2 lige, u našoj dvorani, a pošto smo doživeli poraz, kod mene je došlo do emotivnog pražnjenja. To me je i prelomilo da se odlučim na ovaj korak”, kaže Bojić i odmah nastavlja.

“U Borcu sam u kontinuitetu devet godina, pre toga dva puta po jednu sezonu, računajući i ostala zaduženja u klubu sam preko dve decenije… Mi smo u poslednjem periodu bili dva puta prvi, tri puta drugi u KLS, imali smo četiri učešća na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća, jedan osvojen srpski kup. Sve to me čini ponosnim jer naš trud nije bio uzaludan. Vrhunac je bio plasman, učešće i prvo mesto u ABA 2 ligi”, na trenutak je popularni Rale zastao da bi potom nastavio.

“Nakon poraza od Krke možda je bio pravi trenutak da neko novi dođe na kormilo Borca i donese novu energiju. Ekipa mora da se uzdigne i kroz Superligu obezbedi novo učešće u ABA 2”.

Ipak, da li je kod vas bilo dvoumljenja jer ste sa timom uzeli dva prva mesta?

“Ne bih se vraćao na to. Uprava kluba je uvažila moju želju, mislim da su i oni shvatili da je to najbolje rešenje. Do početka Superlige ima vremena da se angažuje pravi trener, da se tim adekvatno pojača, jer smo protiv tima iz Novog Mesta igrali bez trojice igrača, i cela ekipa prestroji i započne novi ciklus”, konstatovao je Raško Bojić.

Ispred najužeg rukovodstva kluba obratio nam se i predsednik UO Predrag Peca Pantović.

“Borac je i te kako zahvalan Rašku Bojiću za sve što je svih ovih godina učinio za klub. Zajedno smo prošli sve, i stabilna i turbulentna vremena kad je klub jedva opstajao. Zahvaljući njegovom stručnom radu, bili smo i prvaci i vicešampioni KLS-a, plasirali se u ABA 2 ligu i tu osvojili čelnu poziciju. Uprava je bila spremna da stane iza svake Ralove odluke, imao bi našu podršku i da se odlučio da nastavi da vodi sastav. Jednostavno, mnogo nas je zadužio i morali smo da ispoštujemo njegovu želju”, kazao je Pantović.

Ponovo je na potezu rukovodstvo kluba…

“Ciljate na novog trenera. Imamo obavezu da u što skorijem roku angažujemo pravog stručnjaka. Kad je Rale doneo svoju odluku, odmah smo startovali i krenuli u potragu. Do srede, kad je zakazan prvi trening, posle pobede nad Spartakom i Uskrsa, moramo angažovati novog šefa”.

Pored novog trenera Borac će za Superligu sigurno dobiti i adekvatna pojačanja.

“Naravno, biće i pojačanja…Konsultovali smo se sa dosadašnjim trenerom, njegovim asistentima jer njihova mišljenja uvažavamo, ali moramo ispoštovati i stav novog šefa. Pojačanja su potrebna jer Borac ima prioritet da se ponovo kroz Superligu izbori za učešće u ABA 2. Videlo se da je čačanska publika prepoznala kvalitet tog takmičenja, naše dobre partije i vratila se u dvoranu”.

Rukovodstvo će učiniti sve da klub na duge staze postane stabilan i jak.

“Trudićemo se da obezbedimo sve uslove za kvalitetan rad naših trenera i igrača u svim selekcijama… Zahvaljujući gradonačelniku, Čačku, krenuće se od izgradnje zaštitnog zida od plavljenja Morave, preko upotrebne dozvole, rekonstrukcije dvorane, izgradnje balona…Rad sa mladima se mora dodatno podići, Raško Bojić će sigurno dobiti nove zadatke u klubu u skladu sa njegovim željama”, zaključio je Peca Pantović.

Kako smo nezvanično saznali jedna od Borčevih trenerskih želja je i Jovica Arsić koji se posebno istakao radom u leskovačkom Zdravlju, a poslednjih sezona imao je inostrane angažmane.

Piše: Đurđe MEČANIN

Foto: MN Press