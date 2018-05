Srpski reprezentativac Stevan Jelovac izabran je za najkorisnijeg igrača VTB lige u maju, saopšteno je na sajtu najjačeg regionalnog takmičenja u Evropi.

Jelovac je tokom maja blistao u dresu Nižnjeg iz Novgoroda i prosečno beležio čak 20,5 poena (45,5% iz igre, 36,9% za tri poena), uz još pet skokova, 1,5 asistencije i indeks korisnosti - 18!

Svojim zalaganjem u ključnom mesecu sezone Jelovac je odveo do plej-ofa VTB lige.

„Vrlo sam srećan zbog nagrade koju sam osvojio. Nisam siguran da li sam nagradu osvojio zbog svoje individualne statistike, već zato što smo kao tim završili ligaški deo sezone u visokom tonu. Cenim da niko nije verovao da će Nižnji da pobedi Avtodor, a posebno ne Lokomotivu, plus Zenit pre toga. Ali, verovali smo u nas i znali smo da će se naš teški rad isplatiti do kraja sezone. Želim da ova nagrada ode u ruke celog tima“, poručio je Jelovac.

Nižnji je ligaški deo završio na sedmoj poziciji i u nastavku VTB ukrstiće koplja sa Uniksom, dok će pobednik tog duela ići na boljeg iz okršaja Lokomotive i Himkija.

Foto: nn-basket.ru