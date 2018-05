Košarkaši Nižnjeg savladali su Avtodor u Novgorodu posle velike drame rezultatom 84:82 (24:23, 23:18, 16:23, 21:18) i tako overili plasman u plej-of VTB lige kolo pre kraja prvog dela.

Najbolji u redovima pobedničkog tima bio je Stevan Jelovac koji je ponovo bio na visini zadatka. Srpski reprezentativac ubeležio je 27 poena (5/9 za dva, 2/7 za tri), uz šest skokova, dve assitencije i dve ukradene lopte! Dobru podršku imao je od Džejkoba Oduma koji je dodao 15 poena, Maksim Grigorijev je ubacio 14, a Dmitri Uzinski 11 poena.

Nižnji je otpor protivnika slomio praktično sredinom poslednjeg kvartala i to u momentima kada su gosti stigli do vođstva rezultatom 72:70 posle dva slobodna bacanja Majke Daunsa. Nižnji je odgovorio brzom serijom 8:1 kojom su stigli do velikih 78:73, mada su gosti još nekoliko puta ozbiljno pripretili. Najviše u poslednjih 15 sekundi utakmcie, kada je Branden Frejzer ubacio dva slobodna bacanja za 83:82 u korist Nižnjeg. Tačku na pobedu stavio je Vladimir Veremenko kad je pogodio drugo slobodno bacanje. Na kraju Frejzer nije uspeo da pogodi trojku za pobedu.

U protivničkom sastavu najbolji je bio Koti Klark sa 21 poenom, čemu je dopisao i osam skokova, ali i četiri izgubljene lopte. Frejzer je skupio 15, a Ijan Hamer 11 poena.

