Bezmalo godinu dana Al Itihad priprema teren za rastanak sa Aleksandrom Prijovićem, ali do raskida saradnje još nije došlo. Prijović je i dalje na platnom spisku kluba iz Džede, iako je tek nedavno opet počeo da dobija šansu i postiže golove, a izgleda da su u klubu definitivno rešili da se najozbiljnije posvete rešavanju njegovog statusa u klubu. Odnosno oslobađanja od velikih finansijskih izdataka i prema trenutnim najavama Prijović bi već u januaru mogao konačno da dobije novi klub.

Ostaje da se vidi kako će biti rešen njegov slučaj. Navodno, Prijoviću su na stolu dve mogućnosti - raskid saradnje gde bi on pristao na određenu kompenzaciju, ili da ode na pozajmicu gde bi verovatno Al Itihad i novi klub plaćali po deo njegove plate od 5.000.000 evra godišnje. Upravo su visoka novčana primanja dosad bila kamen spoticanja za Al Itihad i Prijovića. Srpski napadač ne želi da se odrekne plate zbog koje je uostalom i otišao u Saudijsku Arabiju, dok u klubu ne žele više da plaćaju igrača na kojeg ne računaju, ali isto tako ne nameravaju ni da mu isplate primanja do kraja ugovora.

S obzirom da je Prijović u januaru 2019. potpisao sa Al Itihadom ugovor do juna 2023, to praktično znači da su "sporne" dve i po godine njihove saradnje što je otprilike 12.500.000 evra! Toliko bi Al Itihad trebalo da isplati Prijoviću ako bi se ugovor ispoštovao do kraja.

Srpskom golgeteru nije pomoglo ni to što je počeo da postiže golove i tri puta je zatresao mrežu u prethodne četiri utakmice. U Grčkoj smatraju da nema šanse da se Prijović vrati u tamošnje prvenstvo, odnosno prevashodno u PAOK, pošto se šuška o finansijski boljim ponudama koje ga čekaju na drugom mestu. Nije definisano tačno gde, ali nije isključen ni povratak u Evropu.

Podsetimo, Prijovića su prethodnih meseci povezivali s Bešiktašem, od neimenovanog kluba iz MLS dobio je zvaničnu ponudu tešku 3.500.000 dolara za 18 meseci što je odbio, bilo je kontakta i sa Crvenom zvezdom, ali i Paokom. No, sve je opcije odbio jer je želeo da ostane u Džedi, iako je u međuvremenu klub prestao da mu daje platu, zbog čega je čak razmišljao da pokrene sudski postupak.

Prijovićev odlazak iz Saudijske Arabije je navodno zapisan u kamenu i biće izveden na "ovaj ili onaj način"...

