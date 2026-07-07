Ameri više neće trovati Mundijal! Pravednik De Ketelare pokazao “sokeru” šta je fudbal

Fudbal im je večeras vratio. Ovoj generaciji je ispostavio tačan račun za podvalu u kojoj su ćutke učestvovali sakrivajući se iza narandžastog moćnika koji ne zna ni fudbalska pravila. Glavni zlikovci u jednoj od najsramotnijih priča u istoriji svetskih prvenstava su bili Amerikanci koji vode tamošnji fudbal, a selektor i ekipa su se licemerno sakrili i ćutali na očigledno silovanje fudbalske igre od koje ‘leba jedu.

Imali su sve. Domaći teren, dobru igru i rezultate, pozitivnu energiju… Čak i simpatije dela svetske fudbalske javnosti da mogu do najboljeg fudbalskog rezultata u svojoj istoriji. I sve su to preko noći srušili pokazavši ono drugo lice svoje sportske kulture koja je neosporno velika. Ono zlo, bahato, prevarantsko, siledžijsko… Poznati su po sportskim velikanima bez mane, ali i nekim od najvećih prevaranata u istoriji sporta.

Račun im je u Sijetlu večeras ispostavila Belgija koja se ujedinila i motivisala kao retko kada poslednjih godina. Znajući da je većinski deo sportske planete uz nju i da želi da vidi slom fudbalskih prevaranata. Šarl De Ketelare, taj voljeni i toliko osporavani dečak belgijskog fudbala je konačno odigrao ono što se od njega očekivalo i u maniru rasnog strelca dokazao da jeste ubojita ‘devetka’ kada je to potrebno. Dao je prva dva gola, namestio treći i nacrtao pobedu 4:1 kojom su Crveni đavoli otišli na Furiju iste boje u četvrtfinalu. Svinjarija koju su FIFA i američki predsednik (koji još priznaje da ne zna šta je crveni karton) izveli oko poništavanja zaslužene suspenzije Folarinu Balogunu (mogao je nogu da polomi protivniku?!) je dala ovom meču osmine finala potpuno drugačiji kontekst i ugao. Da mogu kako hoće, ali ne i dokle hoće, Amerikanci su osetili od uvodnih minuta jer ovako agresivnu Belgiju nismo viđali na Mundijalu do sada. Željni fudbalske pravde i protivničkog skalpa, đavolski dobro su ušli u meč. Moglo se to nagovestiti i po izboru Rudija Garsije. Osporavani selektor je večeras pogodio. Izveo je borben tim spreman da pogine napred i nazad. De Brujne i Doku su se preselili na klupu kao posledica slabih izdanja protiv Senegala, a šansu su od starta dobili Lukebakio i Raskin koji su probudili Belgijance u tom meču. U štoperski tandem se vratio i Engoj umesto Teta koji je bio katastrofalan u prethodnom meču, a šansu u vezi umesto iskusnog Vanakena je dobio korpulentni Onana. Garsijina jasna namera je bila da Amerikancima suprotstavi fizički moćnu ekipu koju neće moći da gaze, pritiskaju i rastežu kao BiH.

Naizgled mnogo skromniji tim Belgijanaca nego što smo navikli u poslednjih desetak godina se pokazao kao složna takmičarska družina koja je nadtrčala, nadigrala i eliminisala Amerikance. Poketino nije imao prigovor savesti i antiheroja Baloguna je rado vratio u prvih 11 ne odbijajući poklon iz Bele kuće. Sve ostalo je bilo isto kao protiv BiH. Ali, samo na papiru… Na terenu je Belgija gazila Amere od prvog minuta kada je Kastanjovu bombu sa 20 metara ispod prečke izvadio golman Friz. Tilemans je ubrzo promašio loptu i zicer na petercu, ali je prvi znak fudbalske pravde došao nakon 10 minuta. Garsijin vojnik Raskin je pokupio loše očišćenu loptu, prošao kroz šesnaesterac i majstorski na petercu našao De Ketelarea koji se uvalio između američkih štopera i ćušnuo loptu u praznu mrežu.

Belgija je držala sve pod kontrolom pola sata, Amerikanci nisu mogli da se sastave, ni da zaprete, a onda ih je sreća pogledala. Tilmanov šut iz slobodnjaka je zakačio Vanakena (zamenio povređenog Onanu), lopta je promenila smer i prevarila Kurtu.

Eksplodirale su tribine u Sijetlu, počelo je čak i da se navija, ali je De Ketelare imao još nešto da isporuči… Već posle dva minuta! Opet se fantastično zagradio američkim štoperima i nadskočio vremešnog Tima Rima na centaršut Trosara.

Nije to bilo sve od Belgijanaca. Nastavili su da napadaju. Raskin je bio blizu prekida, a Lukebakio još bliže kada je šutirao glavom pored gola. Jedina američka šansa u prvom poluvremenu pored srećnog gola je bila sa mirisom nove prevare! U glavnoj ulozi Folarin Balogun koji je gađao visoko preko gola sa peterca, a Amerikancima je isprva dosuđen korner. Iako se jasno videlo da je Balogun šutirao i da lopta nikoga nije dirala. Srećom za ovakve situacije postoji VAR ovog leta… Taman kada su Amerikanci sa ulaskom Rejne umesto Desta pomislili da mogu da naprave pritisak u drugom poluvremenu i izađu više napred, to ih je skupo koštalo. Golman Friz je istrčao na 30 metara od gola da otkloni opasnost, neumorni De Ketelare mu je zasmetao i iščačkao mu loptu do koje je došao iskusni Vanaken. Egzekucija je bila rutinska… Ubrzo im je karma isporučila još jedan račun jer je Pulišić napustio meč zbog povrede.

Nije Belgija stala ni na dva razlike. Garsija je reagovao uvođenjem Dokua i Lukakua da dodatno zaplaše rastrzane Amerikance. Poketinov potez da uvede Pepija kao drugog špica uz Baloguna nije doneo ništa jer Amerikanci nisu imali igru koja bi nekog od dvojice napadača poslala u šansu. Šut rezerviste Berhaltera u 79. minutu sa distance je bio jedina pretnja za Kurtou u drugom poluvremenu. Kasno da Amerikanci dobiju nešto više od zasluženog poraza. Štaviše, dobili su još jedan u svojoj mreži na kraju kada je Lukaku došao do 93. gola u dresu reprezentacije.