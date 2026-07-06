TRANSFERI (ponedeljak, 6. jul)
Najnovije vesti
pon. 06.07.26. | 23:56
Pratite sa nama iz minuta u minut dešavanja sa fudbalske pijace
***
NAJVAŽNIJE VESTI
- Zvanično: Sandro Tonali - najskuplje pojačanje u istoriji Totenhema. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Že doneo brazilsku zastavu u Humsku. Opširnije OVDE.
- Superagent radi na odlasku Rafe Leaa iz Milana. Opširnije OVDE.
- Ognjen Ugrešić rekao 'da' Bolonji, u igri 8.000.000 evra. Opširnije OVDE.
- Čuka krenula po Marka Lazetića, konkurencija iz Evrope kvari posao. Opširnije OVDE.
- Desni bek srpskih korena potpisuje za Lil. Opširnije OVDE.
- Radovan Pankov bi mogao u Indoneziju. Opširnije OVDE.
- CSKA Sofija doveo dve "bombice". Opširnije OVDE.
- Hajduku na račun 3.000.000 evra iz Premijer lige. Opširnije OVDE.
***
Komentari / Podeli vest
Transferi uživotransferiLetnji prelazni rok 2026
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
utorak | 07.07.2026.
sreda | 08.07.2026.