Sakramento nogirao šetostrukog Ol Stara, Derozan juri prsten pod stare dane
Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 23:51
Kingsi će imati mogućnost da „razvuku" dugovanja prema beku iz Komptona na tri godine i na taj način otvore prostor u seleri kepu
Trejdovi su u punom jeku, franšize užurbano sklapaju ekipa za narednu sezonu NBA lige, a samim tim dolazi do velikog broja promena u sastavima. Neke promene utiču na tržište u manjoj, neke u većoj meri, a ova je, moglo bi se reći – tektonska. Sakramento Kingsi su otpustili Demara Derozana!
Ovu informaciju je u jasnost pustio uvek pouzdani Šams Čaranija sa ESPN-a, koji takođe navodi da je nekoliko ekipa koje pretenduju na sam vrh NBA lige, takozvanih „contendera“, već pokazalo interesovanje za sjajnog beka iz Komptona, a jasno je da je i samom košarkašu trenutno glavni motiv jurnjava za NBA prstenom, koji mu i dalje nedostaje u sedamnaestogodišnjoj karijeri.
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Činjenica jeste da Derozan u avgustu puni 37 godina i da je njegov zenit karijere davna prošlost, ali se radi o košarkašu koji vodi izuzetnu brigu o svom telu, što se i te kako vidi na parketu. Nekadašnji košarkaš Čikago Bulsa je u nekoliko navrata govorio o zdravom životu koji vodi, izbegavajući alkohol i noćni provod, a sve u svrhu maksimalnog produžetka karijere.
To potvrđuju i brojke, Derozan je tokom protekle sezone prosečno beležio 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju uz 49,7 odsto šuta iz igre. Jasno je da se radi o sjajnom skoreru sa velikim iskustvom, a sama činjenica da je deveti pik sa drafta 2009. godine učestvovao šest puta na Ol Star utakmici, te osvojio olimpijsko i svetsko zlato sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, dovoljno govori o njegovom kvalitetu i pouzdanosti.
Kako je potvrdio pomenuti izvor, dve strane su pokušavale da pronađu rešenje u vidu trejda, međutim kako se ta solucija ispostavila kao neizvodljiva, odlučeno je da je otkaz najbolji način, kako za Sakramento, tako i za košarkaša, koji je sada potpuno slobodan u izboru nove sredine.
Sakramento je na ovaj način oslobodio prostor u seleri kepu, jer je Derozan imao ugovor sa Kingsima za narednu sezonu vredan 25.740.000 dolara, od čega je garantovana bila suma od 10.000.000 američkih novčanica.
Ono što je ključna stvar u ovoj priči je da franšiza iz Kalifornije ima mogućnost da razvuče pomenutih 10.000.000 na naredne tri sezone, čime bi oslobodila više od 22.000.000 dolara prostora u budžetu za plate za sezonu 2026/27, što bi Kingsima dalo priliku da potraže kvalitetno pojačanje na letnjoj pijaci. Takođe, kako javljaju američki mediji, Sakramento ne mora odmah da preseče kako će isplatiti Derozana, već je rok za tu odluku 29. avgust, što Kingsima daje dodatno vreme za istraživanje opcija na tržištu.
Sa druge strane, ako bi Sakramento odlučio da iskusnom beku isplati svih 10.000.000 dolara odjednomm, to bi ga dovelo malo iznad granice za plaćanje poreza za luksuz, tvrde NBA analitičari. Najrealnija opcija je da će Kingsi „strečovati“ ovaj ugovor, a to bi značilo da Derozan u budućnosti više neće imati pravo da potpiše za ovu ekipu, što je ionako malo verovatno, s obzirom na godine košarkaša iz Komptona.