Sakramento nogirao šetostrukog Ol Stara, Derozan juri prsten pod stare dane

Ovu informaciju je u jasnost pustio uvek pouzdani Šams Čaranija sa ESPN-a, koji takođe navodi da je nekoliko ekipa koje pretenduju na sam vrh NBA lige, takozvanih „contendera“, već pokazalo interesovanje za sjajnog beka iz Komptona, a jasno je da je i samom košarkašu trenutno glavni motiv jurnjava za NBA prstenom, koji mu i dalje nedostaje u sedamnaestogodišnjoj karijeri.

Trejdovi su u punom jeku, franšize užurbano sklapaju ekipa za narednu sezonu NBA lige, a samim tim dolazi do velikog broja promena u sastavima. Neke promene utiču na tržište u manjoj, neke u većoj meri, a ova je, moglo bi se reći – tektonska. Sakramento Kingsi su otpustili Demara Derozana !

Činjenica jeste da Derozan u avgustu puni 37 godina i da je njegov zenit karijere davna prošlost, ali se radi o košarkašu koji vodi izuzetnu brigu o svom telu, što se i te kako vidi na parketu. Nekadašnji košarkaš Čikago Bulsa je u nekoliko navrata govorio o zdravom životu koji vodi, izbegavajući alkohol i noćni provod, a sve u svrhu maksimalnog produžetka karijere.

To potvrđuju i brojke, Derozan je tokom protekle sezone prosečno beležio 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju uz 49,7 odsto šuta iz igre. Jasno je da se radi o sjajnom skoreru sa velikim iskustvom, a sama činjenica da je deveti pik sa drafta 2009. godine učestvovao šest puta na Ol Star utakmici, te osvojio olimpijsko i svetsko zlato sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, dovoljno govori o njegovom kvalitetu i pouzdanosti. Kako je potvrdio pomenuti izvor, dve strane su pokušavale da pronađu rešenje u vidu trejda, međutim kako se ta solucija ispostavila kao neizvodljiva, odlučeno je da je otkaz najbolji način, kako za Sakramento, tako i za košarkaša, koji je sada potpuno slobodan u izboru nove sredine. Sakramento je na ovaj način oslobodio prostor u seleri kepu, jer je Derozan imao ugovor sa Kingsima za narednu sezonu vredan 25.740.000 dolara, od čega je garantovana bila suma od 10.000.000 američkih novčanica.