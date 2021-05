Umalo od gotovog - veresija. Markos Ljorente doneo je Atletiko Madridu prednost u 23. minutu na gostovanju u Elčeu, ali onda i u 90. poklonio domaćem timu penal nesmotrenim igranjem rukom. S glave je skinuo loptu protivničkom igraču na centaršut iz prekida, a sudija Mario Melero bez mnogo razmišljanja pokazao na belu tačku. Srećom po goste, Fidel je pogodio stativu Oblakovog gola.

Ostalo je 1:0 za Atletiko, što znači da četa Dijega Simeonea ponovo ima pet bodova više od Reala i Barselone, a šest od Sevilje. Pritisak je ponovo na pratiocima, s tim da sva tri pomenuta kluba imaju meč manje od lidera.

Real od 21.00 igra protiv Osasune kod kuće, Barsa u nedelju protiv Valensije na Mestalji, a Sevilja u ponedeljak dočekuje Atletik Bilbao. I onda, idućeg vikenda, derbiji odluke! U subotu Barselona - Atletiko, u nedelju Real Madrid - Sevilja.

Posle dobre igre u prvom poluvremenu, u kom je Markos Ljorente pogodio na asistenciju Janika Karaska - doduše uz sreću da se lopta od Hoseminog pokušaja bloka odbije u gol - a Luis Suarez imao zicer u 12. i poništen gol zbog minimalnog ofsajda u 16. minutu na dodavanje Ljorentea, delovalo je da Madriđani kontrolišu utakmicu. Drugo poluvreme nije donelo uzbuđenja sve do desetak minuta pre kraja. Prvo je Žoao Feliks zapretio pred golom Elčea, a potom Baragan u 86. minutu umalo doneo izjednačenje iz drugog plana nakon kornera. Sam je bio na četiri metra od gola, ali je iz voleja šutirao preko prečke. Bila je to samo najava onoga što sledi, a to je pomenuti penal u 90. minutu. Mogao je iskusni Fidel da učini ogromnu uslugu Atletikovim konkurentima, ali slabo je šutirao...

Preživele su Jorgandžije ovog gostovanje, prvo od poslednjih pet na kom su pobedili i ako do kraja uspeju da zadrže prvo mesto, biće to zaista jedna od najteže osvojenih titula.

PRIMERA - 34. KOLO

Petak

Selta - Levante 2:0 (0:0)

/Mendez 51, Solari 74/

Subota

Eibar - Alaves 3:0 (1:0)

/Kike 3, 50, 59/

Elče - Atletiko Madrid 0:1 (0:1)

/Ljorente 23/

18.30: (3,80) Ueska (3,20) Real Sosijedad (2,10)

21.00: (1,47) Real Madrid (4,30) Osasuna (7,00)

Nedelja

14.00: (3,15) Valjadolid (3,30) Betis (2,30)

16.15: (2,25) Viljareal (3,05) Hetafe (3,60)

18.30: (1,93) Granada (3,40) Kadiz (4,20)

21.00: (7,75) Valensija (4,80) Barselona (1,40)

Ponedeljak

21.00: (1,62) Sevilja (3,70) Bilbao (6,00)

*** Kvote su podložne promenama