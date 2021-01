Otišao je Dijego Kosta, raspisan je konkurs za novog napadača Atletika, a na njemu bi mogao da pobedi Musa Dembele. Mada nije bio prvi kandidat, akcije člana Liona su drastično skočile poslednjih dana, te uticajni španski i francuski mediji prenose da dva kluba uveliko pregovaraju o selidbi u Madrid.

I to u vidu pozajmice. Pre svega zato što, kako primerćuje As, Kolčonjerosi ne žele da troše previše novca u doba globalne krize, pa im centarfor na rentu dođe kao idealno rešenje do narednog prelaznog roka. Lekip dodaje da sportski direktor Žunjino Pernambukano i trener Rudi Garsija neće stajati Dembeleu na putu i informaciju potkrepljuje saznanjem da sam 24-godišnji špic želi promenu sredine i da mu se sviđa ideja da igra za Atletiko. Kako i ne bi, kad je u pitanju lider La Lige i učesnik osmine finala Lige šampiona?

Dembele ne igra ove sezone kao prethodne dve. Dao je samo jedan gol na 16 utakmica pre povrede ramena, zbog koje nije bio u konkurenciji za poslednja dva kola, što je drastično slabiji učinak ako se uporede takmičarska 2018/19 i 2019/20 kad je sa po 20, odnosno 24 gola predstavljao zbirno najboljeg strelca Lavova u te dve sezone. Proveren, dobar, nemilosrdan, potvrđen i u Seltiku, takav je potreban Dijegu Simeoneu kao ispomoć Žoao Feliksu i Luisu Suarezu u borbi za titulu prvaka Španije i eventualni pohod na evropski tron.

Atletiko je Lionu već dostavio ponudu koja podrazumeva pozajmicu do kraja sezone, onda i mogući otkup (postojeći ugovor važi do 2023), ukoliko se Musa Dembele pokaže. Francuzi su zainteresovani za saradnju i sve ukazuje na stisak ruku. Zaključuju to čak i engleski mediji, prenoseći informaciju da je nekadašnji član Fulama odbio selidbu u Vest Hem, da bude zamena Sebastijanu Aleu, pošto je ovaj pred potpisom za Ajaks.

Interesantno da Dembele nije bio prva Atletikova opcija u vidu zamene za otpuštenog Dijega Kostu. Pikirao je Akradijuša Milika, ali nije uspeo da se dogovori sa Napolijem, hteo Raula de Tomasa i digao ruke kad je čuo da Espanjol zahteva 60.000.000 evra na ime obeštećenja, svideo mu se Vilijan Žoze iz Sosijedada, s tim da je njegova cena još veća (70.000.000), Loren Moron iz Betis, prema oceni Simonea, ne garantuje golove (i on je samo tek jedan ove sezone), pominjao se i Sedrik Bakambu (traži izlaz iz Peking Guana), ali bi takođe morao da se plati Kinezima.

Otud, Musa Dembele. Najjeftinije rešenje. Možda i najkvalitetnije od svih.

Umesto Dembelea, L'Eekip javljda bi Lion mogao da angažuje Islama Slimanija, Alžirca koji ne igra u Lesteru. Tek jednom ove sezone bio je 32-godišnji napadač na terenima Premijer lige, a činjenica da mu za pola godine ističe ugovor sa Lisicama mogla bi da olakša povratak u Ligu 1, gdeje već nosio dres Monaka (u vidu pozajmice) i na 19 utakmica devet puta bio strelac.

