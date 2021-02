Istorija nadohvat ruke. Bajern piše nove stranice, na korak je do šestog trofeja u sezoni. Bavarski gigant je proteklih skoro godinu dana sejao strah gde god se pojavio. Četa Hansija Flika je osvojila pehare u Ligi šampiona, Superkupu Evrope, a prigrlila je i trofeje u domaćim okvirima – Bundesligi, Kupu i Superkupu Nemačke. Višnjica na šlagu je spremna – svetska kruna. U finalu klupskog SP u Al Rajanu u Kataru, Bajern danas (19.00) igra sa meksičkim Tigresom.

Šampion Evrope je u polufinalu teže nego što se očekivalo slomio otpor egipatskog Al Ahlija sa 2:0 pogocima čudesnog Roberta Levandovskog, dok je meksički tim savladao najbolju ekipu Južne Amerike, Palmeiras sa 1:0 golom Andre Pjer Žinjaka, vremešnog Francuza koji godinama brani boje Tigresa.

Dvojica iskusnih gogletera biće u epicentru finalnog duela u Al Rajanu. Bajern je veliki favorit, ali Tigres traži čudo, da se isprsi pred titanom iz Minhena. Ni Pari Sen Žermen u Evropi ni Dortmund, Lajpcig i ostali timovi u Nemačkoj ništa nisu mogli Bajernu. Može li meksički tim do senzacije, da stane na put dominaciji Bavaraca?

Poljska gol-mašina Robert Levandovski ove sezone u proseku postiže 1,07 golova po meču. Zatresla je mreže rivala 29 puta na 27 utakmica. Zanimljivo, napadač Bajerna i najbolji igrač sveta za 2020. godinu nije stigao na nivo iz prošle sezone kada je imao 1,17 pogodaka po utakmici.

"Ako osvojimo ovo klupsko Svetsko prvenstvo, mislim da bismo zaokružili jedno od najvećih istorijskih dostignuća u istoriji fudbala. Ne samo za Bajern ili Nemačku, već bi to bio jedan od najvećih poduhvata u celom svetu“, rekao je Levandovski pred ovaj meč.

Nekadašnji napadač Marselja i bivši reprezentativac Francuske Andre Pjer Žinjak postigao je 10 golova na posledhjih devet utakmica za Tigres. Tresao je mrežu na šest vezanih mečeva. Žinjak je najbolji strelac u istoriji Tigresa. Na 246 utakmice postigao je 147 golova. Levandovski neće moći da stigne Gerda Milera koji je 563 puta tresao mreže u dresu Bajerna. Poljak je izbio na drugo mesto klupske lista sa 275, čak 58 više od Karla Hajnca Rumenigea, još jedne legende bavarskog giganta.

Francuz je sjajan penaldžija. On je postigao gol sa 11 metara u polufinalu protiv Palmeirasa, a to mu je 13. uzastopni uspešni pokušaj s bele tačke. Levandovski je 17 puta davao golova iz jedanesteraca, a taj niz je prekinuo proitv Herte u Bundesligi, kada mu je Rune Jarštajn odbranio udarac. On je posle Manuela Nojera dugi golman koji je uspeo da skine penal Levi u Bundesligi. To je uradio dok je Poljak nosio dres Borusije iz Dortmunda. Sada su saigrači.

Za Bajern neće igrati iskusni Tomas Miler. On je zaražen virusom korona, kako je potvrđeno na poslednjem testiranju, i neće moći da pomogne timu u meču sa Tigresom, a videćemo da li će da bude spreman za prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Lacija 24. februara. Umesto duše tima, Flik će u startnih 11 verovatno ubaciti mladog Džamala Musijalu. Nemački as se pridružio saigračima Leonu Gorecki i Haviju Martinezu koji takođe ne mogu da igraju zbog pozitivnog nalaza na koronu.

Zbog smrti bivše devojke u finalu Bavarci neće moći da računaju i na štopera Džeroma Boatenga. Uprava tima iz Minhena i trener Flik su ispunili želju igrača da napusti tim u teškm trenucima.

"Džerom je došao u moju sobu i tražio da se vrati. Naravno, Bajern mu je izašao u susret“, rekao je Flik.

U meču za treće mesto, Palmeiras je favorit protiv Al Ahlija iz Kaira (16.00). Meč se takođe igra u Al Rajanu. Zeleni iz Sao Paula su krajem januara osvojili Kopa Libertadores posle trijumfa na Marakani u Riju protiv gradskog rivala Santosa sa 1:0. Gol u osmom minutu sudijske nadoknade postigao je rezervista Breno. Al Ahli je najbolji tim u Egiptu i Africi.

SVETSKO KLUPSKO PRVENSTVO (AL RAJAN)

FINALE

19.00: (1,26) Bajern (6,50) Tigres (10,0)

ZA TREĆE MESTO

16.00: (5,50) Al Ahli Kairo (3,80) Palmeiras (1,65)

***kvote su podložne promenama