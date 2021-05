Milan nije pristao na ucene Mina Rajole. I Milan se zarad očuvanja sopstvenog integriteta odrekao svog deteta. Ko je kriv? Da li je to bio ispravan potez? Kakve će posledice biti po igrača, a kakve po klub? Pitanja je mnogo, baš kao i vremena da dobijemo adekvatne odgovore, ali do tad mnogo je zanimljivije doći do rešenja rebusa vezanog za nove poslodavce Đanluđija Donarume.

Jedan od najboljih golmana današnjice već se pozdravio sa saigračima u Milanu. Njegov ugovor zvanično ističe krajem ovog meseca, ali to je samo formalnost, jer San Siro je već napustio i ne planira da se vraća.

Pritom, Rosoneri su angažovali zamenu u vidu Majka Manjana iz Lila.

Poslednjih danas pisalo se i govorilo kako je Juventus prvi favorit za potpis Điđa Donarume. Navodno, Stara dama je spremila višegodišnji ugovor mladom čuvaru mreže vredan 10.000.000 evra po sezoni, a nove informacije govore kako se Barselona aktivno uključila u trku i Rajolu obavestila kako je spremna da prati Juveovu ponudu.

E sad, šta sa Mark Andre Ter Štegenom?

Italijani pišu, Španci prenose: postoji realna mogućnost da ukoliko Barsa uspe da ugovori dolazak Donarume nemački golman krene put Dortmunda?! Zvuči pomalo neverovatno, pre svega imajući u vidu njegova visoka primanja, ali ovakva mogućnost pominje se iz nekoliko izvora.

Borusija traga za novim golmanom pošto nije zadovoljna učinkom Romana Birkija.