Barselonina kasa opustošena, Kumanu otpremnina od 10.000.000 evra

Porazom od Rajo Valjekana završio se poslednji radni dan Ronalda Kumana u Barseloni. Odmah posle gostovanja u Valjekasu Kumanu je uručen otkaz, nedugo posle toga na čelo ekipe postavljen je Ćavi Ernandez, ali u međuvremenu je u vazduhu visio dogovor sa holandskim trenerom oko otpremnine.

Subota, 21.00: (2,85) Viljareal (3,40) Barselona (2,60)

Munjevitom brzinom ovog popodneva odjeknula je vest da su Kumanovi advokati postigli dogovor sa Barselonom oko visine obeštećenja i nema nikakve dileme da je dojučerašnji trener Barselone angažovao prave ljude za taj posao. Naime, od preostalih 11.500.000 evra koliko je trebalo da dobije za boravak u klubu do juna 2022, Kumanu će na račun do kraja kalendarske godine biti uplaćeno okruglo deset miliona evra! Na sve to, njegovi ljudi uspeli su da izboksuju i otpremnine za pomoćnike Alfreda Šrodera i Kenrika Larsona. O visini isplata za njih nema tačnih podataka.

IZBOR UREDNIKA

Iako je igračka legenda Barselone, Kuman je proživeo teške dane na klupi svog nekadašnjeg kluba pošto je označen kao “kusur“ iz predsedničke ere Đosepa Marije Bartomeua, pa kod Đoana Laporte nijednog trenutka navodno nije imao adekvatan tretman bez obzira na ono što je aktuelni prvi čovek kluba govorio u javnosti.

Verovatno iz tog razloga Kuman nije imao previše emocija prema Barseloni koja od početka pandemijske krize tone sve dublje i dublje u mulj finansijskog kolapsa, pa tako suma od 10.000.000 evra uopšte nije bezazlena s obzirom na to kakvo je stanje u kasi.

Kada se i pored krize dogovaraju ovakve isplate, nije čudo što je klub dužan preko milijardu evra...